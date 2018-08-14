В Кирове прошел финал Кубка области по футболу.

Поделиться новостью:

На стадионе «Динамо» прошёл финал Кубка области по футболу.

Почётный трофей разыграли сильнейшие команды региона: действующий чемпион области «Прогресс» и лидер первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» «Факел». Исход матча определился в добавленное время, поскольку после двух таймов на табло была ничья 3-3.

Развязка встречи получилась триумфальной для одной и драматичной для другой команды. Забив три безответных мяча, победу со счётом 6-3 одержал «Прогресс».

15 августа футболисты кировского «Факела» сыграют со своим главным соперником. В рамках одиннадцатого тура первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова будут принимать команду «Череповец».

После десяти матчей в активе вологодских футболистов восемнадцать очков и второе место в турнирной таблице. «Факел» с двадцатью шестью очками занимает лидирующие позиции.

Начало матча в 17.30. Вход на стадион свободный.