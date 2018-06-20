Кировские легкоатлеты успешно выступили на ветеранском чемпионате России.

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Соревнования прошли в Москве, в олимпийском центре имени братьев Знаменских.

Борьбу за медали вели более пятисот спортсменов.

Команда Кировской области была представлена пятью участниками. Вместе они завоевали девять медалей, в том числе пять золотых.

Так, Анатолий Балабанов стал первым в беге на 100 и 200 метров, Александру Торопову не было равных в ходьбе на 10 километров, а его сын Сергей Анимуцкий показал лучшие результаты в толкании ядра и метании диска.

В числе призёров также Раиса Сапегина.