Кировские легкоатлеты успешно выступили на ветеранском чемпионате России.
Соревнования прошли в Москве, в олимпийском центре имени братьев Знаменских.
Борьбу за медали вели более пятисот спортсменов.
Команда Кировской области была представлена пятью участниками. Вместе они завоевали девять медалей, в том числе пять золотых.
Так, Анатолий Балабанов стал первым в беге на 100 и 200 метров, Александру Торопову не было равных в ходьбе на 10 километров, а его сын Сергей Анимуцкий показал лучшие результаты в толкании ядра и метании диска.
В числе призёров также Раиса Сапегина.
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