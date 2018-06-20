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Новости / Спорт

Кировские легкоатлеты успешно выступили на ветеранском чемпионате России.

Сегодня, 10:53 | Просмотров: 84 | Версия для печати
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Соревнования прошли в Москве, в олимпийском центре имени братьев Знаменских.
 
Борьбу за медали вели более пятисот спортсменов.
 
Команда Кировской области была представлена пятью участниками. Вместе они завоевали девять медалей, в том числе пять золотых.
 
Так, Анатолий Балабанов стал первым в беге на 100 и 200 метров, Александру Торопову не было равных в ходьбе на 10 километров, а его сын Сергей Анимуцкий показал лучшие результаты в толкании ядра и метании диска.
 
В числе призёров также Раиса Сапегина.


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