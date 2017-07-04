ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

16 августа 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.8932
EURO: 76.0576
Погода в городе Кирове:
днём:  +13...+15°C
вечером:  +12...+14°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

В Кирове активисты на средства гранта открыли велошколу

Сегодня, 10:57 | Просмотров: 81 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове продолжается реализация грантового проекта по созданию велошколы. И уже начинают формироваться группы учеников. 

Количество велосипедистов в Кировской области растет с каждым годом. А федерация велосипедного спорта области доказывает - этот спорт ближе, чем можно было представить. 

В Кирове активисты на средства гранта открыли велошколуГРИГОРИЙ ДОЛГИХ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Суть проекта заключается в том, чтобы создать место - удобное, для велосипедистов города, чтобы у них была альтернатива - либо кататься по городу, либо кататься на специально оборудованных площадках и трассах. В рамках этого проекта мы делаем несколько площадок и сеть трасс. И, по сути, превращаем Филейку на летний период в велопарк».

По словам спортсменов, в этом районе уникальный природный рельеф, который удобен для тренировок, в том числе по маунтинбайку - велотренировкам вне дорог. Илья Семаков занимается данхиллом пять лет. Для него - это уже больше чем просто хобби. Юноша уверен - именно этот спорт воспитывает быструю реакцию.

В Кирове активисты на средства гранта открыли велошколуИЛЬЯ СЕМАКОВ:
«Там присутствуют большие затяжные повороты и прыжки. Контруклоны, так называемые. Потом дропы, шор-дропы. Шоры - это деревянные основания, по которым ты ездишь. И в этом в основном заключается и весь экстремальный смысл».

Беговел для самых маленьких, кросс-кантри для новичков и даунхилл для тех, кто любит что-то поэкстримальнее - здесь нет возрастных ограничений, главное - желание.

ГРИГОРИЙ ДОЛГИХ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Молодежи дает это, скажем так, дает им альтернативу - чем заниматься в летний период - шляться где-то без дела или же кататься на велосипеде. И второй вариант, мне кажется, более правильным».

В рамках реализации грантового проекта велошколы будет организован велотуристический пробег на 100 человек по живописным местам Кировской области. А с целью дополнительной популяризации велосипеда будут проведены 3 веловечера с показами велофильмов.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Котельничском районе столкнулись тепловоз и «КамАЗ».

12:20 16.08.2018


В Котельничском районе столкнулись тепловоз и «КамАЗ».

В Омутнинске установили личность мужчины, утонувшего в реке.

11:49 16.08.2018


В Омутнинске установили личность мужчины, утонувшего в реке.

В Кировской области на общественное обсуждение представлен Лесной план.

11:25 16.08.2018


В Кировской области на общественное обсуждение представлен Лесной план.

Новый манеж «Вересники» оценили тренеры по легкой атлетике.

11:19 16.08.2018


Новый манеж «Вересники» оценили тренеры по легкой атлетике.

Футболисты кировского «Факела» переиграли своего главного соперника.

11:11 16.08.2018


Футболисты кировского «Факела» переиграли своего главного соперника.

В Кирове организаторов подпольных игорных клубов приговорили к условному сроку.

11:03 16.08.2018


В Кирове организаторов подпольных игорных клубов приговорили к условному сроку.

Кировские легкоатлеты успешно выступили на ветеранском чемпионате России.

10:53 16.08.2018


Кировские легкоатлеты успешно выступили на ветеранском чемпионате России.

Все новости

Вести. Кировская область

С начала года в ДТП пострадали 174 жителя Кирова

11:43 16.08.2018


С начала года в ДТП пострадали 174 жителя Кирова

В Кирове активисты на средства гранта открыли велошколу

10:57 16.08.2018


В Кирове активисты на средства гранта открыли велошколу

В Подосиновском районе на месте советского колхоза построили эко-ферму

10:54 16.08.2018


В Подосиновском районе на месте советского колхоза построили эко-ферму

В Кировской области усилят борьбу с фальсификатом

17:47 15.08.2018


В Кировской области усилят борьбу с фальсификатом

Владимир Климов побывал в лагере юнармейцев на День МЧС

17:44 15.08.2018


Владимир Климов побывал в лагере юнармейцев на День МЧС

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировские велоэкстремалы преодолели первый этап Первенства области по маунтинбайку

04.07.2017


Кировские велоэкстремалы преодолели первый этап Первенства области по маунтинбайку

Акция велосипедистов

13.04.2009


Акция велосипедистов

В Кирове прошел первый велосипедный урок

09.04.2015


В Кирове прошел первый велосипедный урок

Первый этап по кросс-кантри состоялся на Северной набережной

06.06.2016


Первый этап по кросс-кантри состоялся на Северной набережной

Велокросс на Филейке

09.06.2015


Велокросс на Филейке

Детский велокросс

16.08.2017


Детский велокросс

Популярные новости

Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

07.08.2018


Стали известны новые подробности массового ДТП у администрации г. Кирова.

В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

03.08.2018


В Кирове наблюдается нашествие бабочек адмиралов.

В Кирове ввели в эксплуатацию еще один долгострой.

02.08.2018


В Кирове ввели в эксплуатацию еще один долгострой.

На Победиловском тракте проверили продажу арбузов

07.08.2018


На Победиловском тракте проверили продажу арбузов

В Верхнекамском районе нашли женщину, пропавшую в лесу четыре дня назад.

03.08.2018


В Верхнекамском районе нашли женщину, пропавшую в лесу четыре дня назад.

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

15.08.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх