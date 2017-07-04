В Кирове активисты на средства гранта открыли велошколу

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В Кирове продолжается реализация грантового проекта по созданию велошколы. И уже начинают формироваться группы учеников.





Количество велосипедистов в Кировской области растет с каждым годом. А федерация велосипедного спорта области доказывает - этот спорт ближе, чем можно было представить.





ГРИГОРИЙ ДОЛГИХ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Суть проекта заключается в том, чтобы создать место - удобное, для велосипедистов города, чтобы у них была альтернатива - либо кататься по городу, либо кататься на специально оборудованных площадках и трассах. В рамках этого проекта мы делаем несколько площадок и сеть трасс. И, по сути, превращаем Филейку на летний период в велопарк».





По словам спортсменов, в этом районе уникальный природный рельеф, который удобен для тренировок, в том числе по маунтинбайку - велотренировкам вне дорог. Илья Семаков занимается данхиллом пять лет. Для него - это уже больше чем просто хобби. Юноша уверен - именно этот спорт воспитывает быструю реакцию.





ИЛЬЯ СЕМАКОВ:

«Там присутствуют большие затяжные повороты и прыжки. Контруклоны, так называемые. Потом дропы, шор-дропы. Шоры - это деревянные основания, по которым ты ездишь. И в этом в основном заключается и весь экстремальный смысл».





Беговел для самых маленьких, кросс-кантри для новичков и даунхилл для тех, кто любит что-то поэкстримальнее - здесь нет возрастных ограничений, главное - желание.





ГРИГОРИЙ ДОЛГИХ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Молодежи дает это, скажем так, дает им альтернативу - чем заниматься в летний период - шляться где-то без дела или же кататься на велосипеде. И второй вариант, мне кажется, более правильным».





В рамках реализации грантового проекта велошколы будет организован велотуристический пробег на 100 человек по живописным местам Кировской области. А с целью дополнительной популяризации велосипеда будут проведены 3 веловечера с показами велофильмов.