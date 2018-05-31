Футболисты кировского «Факела» переиграли своего главного соперника.

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Накануне в очередном туре первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова принимали команду «Череповец».

В первом же тайме в ворота гостей влетели три безответных мяча.

Отыграть один из них вологодцы сумели только после перерыва. В итоге - победа хозяев 3-1.

В составе «Факела» дублем отметился Константин Шишкин, ещё один гол на счету Вячеслава Казакова.

Заработав три очка, кировчане серьёзно укрепили свои лидирующие позиции, став недосягаемыми для соперников.

В следующем туре первенства «Факел» играет на выезде с молодёжным составом ярославского «Шинника».

Игра пройдёт в среду, 22 августа.