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Футболисты кировского «Факела» переиграли своего главного соперника.

Сегодня, 11:11 | Просмотров: 80 | Версия для печати
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Накануне в очередном туре первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова принимали команду «Череповец».
 
В первом же тайме в ворота гостей влетели три безответных мяча.
 
Отыграть один из них вологодцы сумели только после перерыва. В итоге - победа хозяев 3-1.
 
В составе «Факела» дублем отметился Константин Шишкин, ещё один гол на счету Вячеслава Казакова.
 
Заработав три очка, кировчане серьёзно укрепили свои лидирующие позиции, став недосягаемыми для соперников.
 
В следующем туре первенства «Факел» играет на выезде с молодёжным составом ярославского «Шинника».
 
Игра пройдёт в среду, 22 августа.


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