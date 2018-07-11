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Новый манеж «Вересники» оценили тренеры по легкой атлетике.

Сегодня, 11:19 | Просмотров: 90 | Версия для печати
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В манеже "Вересники", который готовится к открытию, состоялась встреча руководства регионального министерства спорта с представителями легкоатлетической общественности региона.
 
Главной темой стал вопрос о перспективах развития легкой атлетики в Кировской области.
 
Этот вид спорта традиционно считается одним из сильнейших в нашей области. В более 40 спортивных организациях занимаются 17 тысяч человек. Из них около 2500 детей проходят подготовку в спортивных школах и спортшколах олимпийского резерва. Открытие нового манежа «Вересники» поможет выйти на новый уровень.
 
Комплекс построен в соответствии с мировыми стандартами и требованиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций, что позволит проводить в регионе соревнования всероссийского и международного уровней.
 
Первые тренировки спортсменов на новом объекте начнутся 1 октября в соответствии с графиком подготовки к спортивному сезону.
 
Качество манежа оценила заслуженный мастер спорта по легкой атлетике, Почетный гражданин Кировской области Любовь Гурина.
 
Манеж меня поразил, он действительно великолепный. Мне кажется, что даже в Москве нет такого манежа, какой теперь есть у нас. Сама спортивная арена удобная – виражи очень пологие, разминочная зона широкая, вокруг арены сделаны еще две беговые дорожки, что создаст больший комфорт для тренировок спортсменов средних и длинных дистанций. Также хочется отметить зал для общей физической подготовки – изначально подобраны и установлены тренажеры именно для легкоатлетов, – поделилась Любовь Гурина.
 
Все тренеры, посетившие манеж, отметили, что появление этого объекта в Кирове повысит интерес к легкой атлетике у детей и их родителей. Это будет способствовать появлению большего количества перспективных спортсменов, способных защищать честь региона на всероссийских и международных соревнованиях.


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