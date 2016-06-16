В Кирове состоялся спортивный фестиваль «Ветераны на старт!»

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В Кирове состоялся 1-й городской спортивный фестиваль: "Ветераны, на старт!" В нем приняли участие, в основном, бывшие учителя физкультуры, инструкторы по спорту и активисты, которые еще с советских времен принимали деятельное участие в спортивной жизни своих предприятий.





Евгению Шустову 74 года. Работал инструктором по физкультуре в Спецмонтаже. Несмотря на возраст, мужчина в хорошей физической форме.





ЕВГЕНИЙ ШУСТОВ:

«Большое дело делают, что ветеранов поднимают. Дают вторую жизнь».





Стрельба из пневматической винтовки исторически входила в комплекс норм ГТО, поэтому так много ветеранов прекрасно умеют стрелять.





ГАЛИНА БАБУШКИНА:

«Я занималась спортом и в молодости, я мастер спорта по ориентированию. Потом, по ходу дела всегда приходилось нам и на лыжах ходить, и стрелять. У нас рядом был сельхозтир, и у меня всегда получалось».





Остановить стрелки часов нашей жизни мы не в силах, однако замедлить процесс старения и поддерживать достаточный уровень требующихся нам сил — задача реальная, считают участники соревнований.





ЛЮДМИЛА КОРОБОВА:

«Просто агитирую заниматься спортом, это такой даёт оптимизм в жизни, в работе. До сих пор на рабочем ещё месте».





Если вам за 50 или даже больше, это не беда, ведь как минимум 70% ваших былых жизненных сил по-прежнему служат вам верой и правдой. Есть основания считать, что старость - понятие не только физиологическое, но и психологическое. Если считать себя старыми в 55 или 60 лет, то в конечном итоге люди себя и чувствуют стариками, хотя на самом деле могли бы еще много сделать для своей страны.





АЛЕКСАНДР ДЬЯЧЕНКО:

«Закончил спортивную школу по классической борьбе. Не курить, не пить и заниматься физической работой!»

Команды ветеранов будут состязаться по 8 видам спорта в течение 2 дней. Завтра на стадионе "Иско" пройдет торжественное открытие фестиваля, в тот же день участники продемонстрируют свои умения в беге, отжиманиях, дартсе а также в смешанной эстафете. Итоги будут подведены 23 августа.