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Новости / Спорт

Ветераны провели первый спортивный фестиваль

Сегодня, 18:08 | Просмотров: 97 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Кирове продолжается первый городской спортивный фестиваль: «Ветераны, на старт!» В нем принимают участие бывшие учителя физкультуры, инструкторы по спорту и активисты, которые когда-то принимали деятельное участие в спортивной жизни своих предприятий. 

Открытие спортивного фестиваля прошло на стадионе "Иско" с построением команд участников. 4 района областного центра выставили своих спортсменов для участия в восьми видах состязаний. Как отмечают организаторы, основная цель это популяризация физической культуры и спорта среди кировчан - как важного фактора активного отдыха и долголетия.

Ветераны провели первый спортивный фестиваль НАДЕЖДА АНИСИМОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Первый фестиваль среди ветеранов. Очень приятно, что инициатива исходит от самих организаторов, от самих ветеранов. Спартакиада по районам проходит каждый год. Это традиционное мероприятие, а вот такой формат фестиваля впервые. Я очень надеюсь, что он станет традиционным, ежегодным и с каждым годом количество участников у нас будет увеличиваться».

В городе Кирове в семи спортивных комплексах ветераны спорта проводят занятия по физкультуре, на которые ходят порядка пятисот человек. Стоит отметить, что спортивный фестиваль выпал на знаменательную дату. 23 августа исполнилось 75 лет со дня разгрома немецко-фашистких войск в Курской битве.

Ветераны провели первый спортивный фестиваль ВЛАДИМИР ЕВДОКИМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ:
«Мы даже не специально это подготовили. Это так совпало. Это здорово. 
Ветераны, которые сегодня занимаются спортом, в период войны были детьми, работали на фабриках, заводах на полях еще будучи детьми, подростками».

Во второй день фестиваля ветераны соревновались в 4 дисциплинах. Первая - бег на короткие дистанции. Мужчины бежали 100 метров, женщины - 60. Как отмечают сами участники, чтобы хорошо пробежать нужно правильно размяться. Сами участники шутят, что главное в этом фестивале не победа, а участие.

Ветераны провели первый спортивный фестиваль ОЛЬГА ЕВДАН, УЧАСТНИК СПОРТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ:
«Я всю жизнь дружу со спортом, мне это очень нравится. Мы родились в советское время и спорт тогда очень хорошо развивался. Я училась в школе и у нас было столько секций, мы участвовали во всех соревнованиях». 

Не менее увлекательная борьба получилась в соревновании по дартсу. Ольга Виноградова в прошлом году участвовала в подобных соревнованиях и ее заинтересовал дартс. Она нашла в городе дартс-клуб, где ей раскрыли секреты метания дротика. 

Ветераны провели первый спортивный фестиваль ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, УЧАСТНИК СПОРТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ:
«Меня с удовольствием приняли молодые ребята. Показали, рассказали, и я туда хожу, даже приглашают на соревнования. Тут самое главное справиться с волнением. Ты встаешь, кидаешь, все хорошо... И волнение присутствует».

Еще одна дисциплина это отжимания. Здесь ветераны показали неплохие результаты. У мужчин некоторые смогли отжаться более ста раз. Завершился второй день спортивного фестиваля смешанной эстафетой и подведением итогов. На будущий год участники соберутся снова, чтобы померяться силами и установить новые спортивные рекорды. 


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