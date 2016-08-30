В Кирово-Чепецке прошел этап Кубка области по мотокроссу

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Близится к завершению розыгрыш Кубка области по мотокроссу. Спортсменам осталось проехать всего одну гонку. Перед финалом они показали свое мастерство на трассе в Кирово-Чепецке.





Светлополянск, Яранск, Котельнич, Белая Холуница, Малмыж. Примерно по такому маршруту мотокроссмены ежегодно передвигаются по кубковым этапам. Наибольшее число участников обычно собирают заезды на юге области. Но в Кирово-Чепецке тоже наблюдался ажиотаж вокруг мотогонок.





СЕРГЕЙ БРОННИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ КИРОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА":

«Конечно, определенный адреналин получают не только спортсмены, но и зрители. Они прекрасно видят стремление участников преодолеть определенные трудности трассы».





Трасса длиной полтора километра появилась на окраине города пять лет назад. Она строилась силами энтузиастов, постаравшихся вместить в нее все необходимые дистанционные элементы. Крутые повороты, трамплины, горки. Коварство трассы могло не лучшим образом отразиться на ее прохождении. Но среди гонщиков были те, кого не пугали трудности.





АЛЕКСАНДР ПАСТЕРНАК, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (ЙОШКАР-ОЛА):

«Если взади никто не висит, то легко. А если кто-то висит, ты начинаешь нервничать и ошибаться».





В хладнокровии Александру Пастернаку не откажешь. На мотоцикл впервые сел в шесть лет. Сейчас ему 17 и участие в Кубке Кировской области у него стоит в обязательном порядке. Как и для Валерии Крекниной. Единственной девушке, решившей бросить вызов соперникам на предпоследнем этапе соревнований. Она признается. От заездов получает огромное удовольствие. Осталось только добиваться высоких результатов.





ВАЛЕРИЯ КРЕКНИНА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ (КИРОВ):

«Пьедестала то хотелось добиться. С мужчинами сложно состязаться. Женщины вообще не выступают. Вот так».





Нескольких часов 33 мотокроссменам хватило, чтобы зарядить зрителей гоночным драйвом. Продемонстрирован он был в шести классах. Начиная от 50 кубиков и заканчивая мотоциклами с объемом двигателя 250 сантиметров.





СЕРГЕЙ ВИДЯКИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:

«Ребята ездят более возрастные. Детей как-то родители бояться садить на мотоцикл. Но мы видим, дети то ездят. Видно, что они горят мотокроссом. Остальные либо перестраховываются. Либо финансы не позволяют».





Спор за промежуточные призовые кубковые места мотокроссмены ведут с начала июня. Главные и решающие заезды пройдут в Орлове, который традиционно выбирается в качестве места проведения финала Кубка области.