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Новости / Спорт

Кировские дзюдоисты стали победителями Чемпионата России среди ветеранов.

Вчера, 11:43 | Просмотров: 133 | Версия для печати
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Чемпионат России по дзюдо среди ветеранов проходил в Ижевске.
 
Кировскую область представляли Андрей Щербинин (в возрастной группе 35-39 лет в весовой категории до 66 кг) и Александр Шубин (возрастная группа 30-34 года в весовой категории до 66 кг).
 
В результате сильнейшей конкуренции на татами Андрей Щербинин (п. Кумены) завоевал золотую медаль и право представлять Россию на Гран-При в Мексике, которое пройдет в октябре 2018 года.
 
Представитель г. Кирово-Чепецка Александр Шубин завоевал в своей категории бронзовую медаль.


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