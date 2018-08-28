Кировские дзюдоисты стали победителями Чемпионата России среди ветеранов.

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Чемпионат России по дзюдо среди ветеранов проходил в Ижевске.

Кировскую область представляли Андрей Щербинин (в возрастной группе 35-39 лет в весовой категории до 66 кг) и Александр Шубин (возрастная группа 30-34 года в весовой категории до 66 кг).

В результате сильнейшей конкуренции на татами Андрей Щербинин (п. Кумены) завоевал золотую медаль и право представлять Россию на Гран-При в Мексике, которое пройдет в октябре 2018 года.

Представитель г. Кирово-Чепецка Александр Шубин завоевал в своей категории бронзовую медаль.