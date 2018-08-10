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Кировский "Факел" досрочно стал победителем первенства "Золотого кольца".

Сегодня, 20:25 | Просмотров: 69 | Версия для печати
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ФК «Факел» досрочно оформил себе победу в первенстве межрегиональной федерации «Золотое Кольцо».
 
Накануне в матче предпоследнего, тринадцатого тура подопечные Алексея Орлова принимали молодёжный состав ивановского «Текстильщика».
 
Хозяев устраивала ничья, однако они решили порадовать своих болельщиков, одержав десятую победу в сезоне - 1-0. Автором единственного года стал полузащитник Дмитрий Кузьминых.
 
Заработав три очка, «Факел» обеспечил себе первое место в турнирной таблице, независимо от результатов других матчей.
 
В последнем туре первенства кировчане сыграют на выезде с командой «Кострома». Встреча пройдёт в среду, пятого сентября.


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