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Хоккеисты «Родины» приступили к ледовым тренировкам.

Вчера, 12:12 | Просмотров: 126 | Версия для печати
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Хоккеисты «Родины» приступили к ледовым тренировкам.
 
Занятия проходят ежедневно по полтора часа на льду «Олимп-Арены».
 
Из-за того, что дорога занимает около трёх часов, времени на вторую тренировку просто не остаётся.
 
В тренировках на льду «Союза» и «Дымки» команде было отказано из-за большой загрузки представителями других видов спорта.
 
Вместе с тем, тренерский штаб «Родины» рассчитывает, что перед матчами Кубка России команда всё-таки проведёт тренировки на большом льду.
 
Первый этап турнира в зоне «Запад» пройдёт с 16 по 21 сентября в Ульяновске. Кировчанам предстоит сыграть с архангельским «Водником», нижегородским «Стартом» и ульяновской «Волгой».
 


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