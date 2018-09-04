Хоккеисты «Родины» приступили к ледовым тренировкам.
Занятия проходят ежедневно по полтора часа на льду «Олимп-Арены».
Из-за того, что дорога занимает около трёх часов, времени на вторую тренировку просто не остаётся.
В тренировках на льду «Союза» и «Дымки» команде было отказано из-за большой загрузки представителями других видов спорта.
Вместе с тем, тренерский штаб «Родины» рассчитывает, что перед матчами Кубка России команда всё-таки проведёт тренировки на большом льду.
Первый этап турнира в зоне «Запад» пройдёт с 16 по 21 сентября в Ульяновске. Кировчанам предстоит сыграть с архангельским «Водником», нижегородским «Стартом» и ульяновской «Волгой».
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.