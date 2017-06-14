В Бобинском лесу прошли Чемпионат и первенство области по ориентированию

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«В ориентирование без ошибок не бывает. Особенно на первоначальном этапе. Приходится просто много ходит по лесу, анализировать, сравнивать. Понятия "корчь", "микрояма" не совсем понятно для обычного человека. И поэтому, чтобы их понять, летом на это все посмотреть».

«Вот такие специальные лосины, внизу щитки. Ну и кроссовки. Но лучше в шиповках бегать. В них удобнее и это сцепление с дорогой».

«Ну там много соперников, трассы посложнее, рельефа больше. Ну и все, я думаю».

Ориентирование - вид спорта, который, в буквальном смысле, не стоит на месте. Под каждый старт подбирается незнакомая местность. На Чемпионате и Первенстве области спортсмены изучали Бобинский бор.По словам ориентировщиков, Бобинский бор место уникальное. Большая площадь, есть природные препятствия и трасса, позволяющая самым юным участникам не потеряться на местности. Предварительно изучить ее в праве любого человека, берущего в руки карту и компас. Без подготовки на соревнованиях могут возникнуть сложности. Тем более, если это дисциплина кросс-лонг. Длинная дистанция.К Чемпионату и Первенству области допускаются все желающие. Отсюда и разная протяженность трассы. Для малышей 3 километра, для взрослых 12. У каждой возрастной группы свое число и контрольных пунктов. Ориентирование еще называют шахматами на местности. Но даже такой интеллектуальный вид спорта требует специальной амуниции.Старты у ориентировщиков, в основном, рассчитаны на профессиональных спортсменов. Их в области хоть и не много, но это дает право судьям готовить для них максимально сложные дистанционные условия. Они по-спортивному закаляют и молодое поколение. Кировчане регулярно входят в число призеров российских Первенств. А этим летом Александр Шустов его даже выиграл.Правда, золото Шустов выиграл в велоориентировании. Бег же был и остается классикой этого вида спорта. Областные награды в нем чаще других выигрывают воспитанники третьей спортшколы. Вот и на этом Чемпионате и Первенстве сенсации не произошло. У тренеров есть уверенность, что наши ведущие спортсмены удачно выступят на более значимом состязании. В декабре пройдут отборочные соревнования на Первенство Европы и мира.