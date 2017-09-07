Окружное Первенство по летнему биатлону в «Перекопе»

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«Ну потяжелее будет и там техника другая, посложнее».

«Гонка пошла. Со стрельбой справилась на "отлично". Всего 2 промаха это для меня супер».

«Это индикатор нашей летней подготовки. С нетерпением ждем зимы. Она у нас Спартакиадная. Хотелось бы выступить на Спартакиаде удачно. Но до нее еще надо добраться».

На лыжно-биатлонном комплексе "Перекоп" завершилось окружное Первенство по летнему биатлону. В нем участвовали спортсмены из пяти регионов."Перекоп" второй год подряд принимает окружное Первенство. И хочет надолго закрепить за собой это право. Приезжие биатлонисты с охотой принимают приглашение посоревноваться с хозяевами трассы. Ее прохождение дает четкие ответы на вопросы. В каких кондициях находится каждый спортсмен после серьезной летней подготовки? И привык ли он к новому оружию? Пневматическую винтовку ребята сменили на малокалиберную.Сложно участникам пришлось в первый день соревнований. К порывам ветра добавился дождь. Под его аккомпанемент прошел кросс-спринт. Ему на смену пришли гонки кросс-эстафет. Они обозначили превосходство над остальными команды Пермского края. В актив наших биатлонистов ушло 5 медалей. Одна из них золотая. Во вторник успех Ивана Андреева повторила Виктория Винокурцева. Индивидуальную гонку она считает любимой дисциплиной. К тому же, подошла к ней с отличным настроением еще до старта.Соперниц Виктория назовет сильными. Об этом говорит плотность результатов после четырех огневых рубежей. В каждой гонке виделся боевой настрой юношей и девушек от 15 до 18 лет. Кировские биатлонисты перед Первенством провели два сбора. С прицелом на завоевание как можно большего числа призовых мест.После Первенства биатлонистов ждет небольшой отдых. А далее еще более интенсивная работа по вкатыванию в зимний сезон. В "Перекопе" он откроется декабрьскими межрегиональными соревнованиями, посвященными памяти двукратного олимпийского чемпиона Ивана Бякова.