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Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России. Команда уже приступила к ледовым тренировкам. Хотя и с большим опозданием.В это межсезонье за "Родину" было тревожно всем, кто интересуется судьбой клуба. Долгое время ходили разговоры о переходе в Высшую Лигу. Под собой имели основания и слухи о закрытии команды. Но благодаря решению одного их учредителей "Родина" сохранит статус профессионального хоккейного коллектива. Тогда же начался и тренировочный процесс. Игроки прошли медицинское обследование. Выйти на лед пришлось в спешном режиме. Тренерский штаб во главе с Игорем Загоскиным делает все, чтобы в кратчайшие сроки не только подготовить, но и собрать команду.Сейчас к занятиям привлечены 16 человек. Среди них группа хоккеистов 2001 года рождения. После просмотра и игр на Кубке в заявку попадут только лучшие, говорит главный тренер. Опираться он будет и на ветеранов "Родины". Молодежь перенимает игровой опыт от Константина Поскребышева и Дмитрия Евтюшина.Кадровые потери в последние годы команда несет колоссальные. Из клуба ушло более 20 игроков. Это зеркально отражается на результатах. В прошлом сезоне команда стала худшей в Суперлиге.В "Олимп-арене" "Родина проводит одноразовые тренировки. Время выезда в Ульяновск зависит от поступления финансовых средств. Оптимальный вариант - воскресенье.У команды будет неделя, чтобы опробовать большой лед и сыграть ряд товарищеских матчей. На Кубке России "Родина" стартует 17 сентября поединком против "Старта". Остальные соперники по группе "Водник" и "Волга". Задача во всех встречах - посмотреть в деле игровой коллектив и наметить пути по его укреплению и сыгрыванию. Пока же численный состав "Родины" не доукомплектован.