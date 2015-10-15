Хоккеисты "Родины" готовятся к участию в Кубке России
В это межсезонье за "Родину" было тревожно всем, кто интересуется судьбой клуба. Долгое время ходили разговоры о переходе в Высшую Лигу. Под собой имели основания и слухи о закрытии команды. Но благодаря решению одного их учредителей "Родина" сохранит статус профессионального хоккейного коллектива. Тогда же начался и тренировочный процесс. Игроки прошли медицинское обследование. Выйти на лед пришлось в спешном режиме. Тренерский штаб во главе с Игорем Загоскиным делает все, чтобы в кратчайшие сроки не только подготовить, но и собрать команду.
ИГОРЬ ЗАГОСКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "РОДИНА":
«Те ребята, которые не подойдут после Кубка. Плюс те, кто сейчас не подходит некоторым клубам. Ведем с ними переговоры, разговариваем. Посмотрим, кого удастся пригласить».
Сейчас к занятиям привлечены 16 человек. Среди них группа хоккеистов 2001 года рождения. После просмотра и игр на Кубке в заявку попадут только лучшие, говорит главный тренер. Опираться он будет и на ветеранов "Родины". Молодежь перенимает игровой опыт от Константина Поскребышева и Дмитрия Евтюшина.
Кадровые потери в последние годы команда несет колоссальные. Из клуба ушло более 20 игроков. Это зеркально отражается на результатах. В прошлом сезоне команда стала худшей в Суперлиге.
ИГОРЬ ЗАГОСКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "РОДИНА":
«На данный момент мы на самом дне хоккея с мячом. Это если брать команды Суперлиги. Дальше опускаться некуда. Дальше любительский спорт. Я очень надеюсь, что это дно достигнуто. И пойдет только движение вперед, движение вверх».
В "Олимп-арене" "Родина проводит одноразовые тренировки. Время выезда в Ульяновск зависит от поступления финансовых средств. Оптимальный вариант - воскресенье.
У команды будет неделя, чтобы опробовать большой лед и сыграть ряд товарищеских матчей. На Кубке России "Родина" стартует 17 сентября поединком против "Старта". Остальные соперники по группе "Водник" и "Волга". Задача во всех встречах - посмотреть в деле игровой коллектив и наметить пути по его укреплению и сыгрыванию. Пока же численный состав "Родины" не доукомплектован.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
24.08.2018