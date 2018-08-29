Кировский ФК «Факел» проиграл финальный матч сезона.

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В рамках заключительного тура первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова играли на выезде с командой «Кострома».

Исход этого матча на положение кировчан никак не влиял, гости досрочно обеспечили себе чемпионский титул, тем не менее, болельщики ожидали от своих кумиров яркого финала.

В итоге - победа хозяев 2-1. Автором единственного гола у кировчан стал Константин Шишкин.

Проведя 14 матчей и заработав 32 очка, «Факел» впервые в истории одержал победу в первенстве «Золотого Кольца».

С отставанием в три очка от него завершил сезон молодёжный состав ярославского «Шинника». В тройку лидеров также вошла команда «Череповец».