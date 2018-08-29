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Новости / Спорт

Кировский ФК «Факел» проиграл финальный матч сезона.

Вчера, 14:50 | Просмотров: 110 | Версия для печати
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В рамках заключительного тура первенства межрегиональной федерации «Золотое Кольцо» подопечные Алексея Орлова играли на выезде с командой «Кострома».
 
Исход этого матча на положение кировчан никак не влиял, гости досрочно обеспечили себе чемпионский титул, тем не менее, болельщики ожидали от своих кумиров яркого финала.
 
В итоге - победа хозяев 2-1. Автором единственного гола у кировчан стал Константин Шишкин.
 
Проведя 14 матчей и заработав 32 очка, «Факел» впервые в истории одержал победу в первенстве «Золотого Кольца».
 
С отставанием в три очка от него завершил сезон молодёжный состав ярославского «Шинника». В тройку лидеров также вошла команда «Череповец».


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