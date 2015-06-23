Команда "Нововятич" завоевала бронзовые медали всероссийского турнира "Кожаный мяч"

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Команда "Нововятич" взяла бронзу на всероссийском финале турнира "Кожаный мяч". Своими впечатлениями о выступлении на футбольных полях Волгограда игроки и тренеры поделились с Романом Четвериковым.У кого-то черед трудолюбие, у кого-то через желание. Есть и такие, кому свыше дано быть хорошим футболистом. Команда "Нововятич" единым целым стала не сразу. Был проделан большой путь, прежде чем стали приходить результаты. Эти мальчишки неоднократные победители чемпионатов города и области. Выигран ими был и региональный этап "Кожаного мяча". Два последних года финал этот турнира собирает лучших со всей страны. На групповом этапе кировчане заработали пять очков, дважды сыграв вничью и одержав одну победу. В плей-офф "Нововятич" вышел со второго места. В стыковых матчах пришлось показать умение пробития пенальти. Фортуна оказалась на стороне нашей команды во встречах со сверстниками из республики Саха и Орловской области.Далеко продвинуться по турнирной дистанции позволил предварительный просмотр соперников. И только с одним из них пришлось играть вслепую. Полуфинал с казанским "Зенитом" обернулся поражением 0-2. Таким образом, у подопечных Николая Коротаева оставался матч за бронзу. Шансом войти в историю турнира по старшей группе наши футболисты воспользовались. На один пропущенный мяч они ответили двумя, которые забили в ворота команды из Свердловска.Капитана команды Кирилла Гущина признают лучшим полузащитником турнира. Он с партнерами перевыполнил, стоявшую изначально перед "Нововятичем" задачу. Выйти из группы. Поездка в Волгоград еще более закалила боевой дух команды. Получившей бесценный игровой опыт на всероссийском уровне.