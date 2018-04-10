В выходные состоялся марафон "Вятские Холмы"
Марафон "Вятские холмы" за три года проведения вырос в проект, который на полном основании может считаться визитной карточкой региона. Его ждут и к нему готовятся целыми семьями. Для каждого участника он не просто спортивное событие. Это праздник, где наряду с физической готовностью важно и хорошее настроение.
РОМАН КАСИЯН, ВЕДУЩИЙ "ВЯТСКИХ ХОЛМОВ":
- У меня дети участвуют. У них есть желание и я их поддерживаю.
- Я первый раз сегодня пробежала и всем советую.
- Это здоровый образ жизни. Поэтому, с удовольствием участвую.
Более 2000 человек, 24 региона России и даже бегуны из двух стран. В прошлом году было получено много заявок от любителей спорта на проведение именно марафонских дистанций. Среди участников разыгрывалась путевка на Мюнхенский марафон. Но проект, прежде всего, является благотворительным. Все средства от стартовых взносов направлены на то, чтобы помочь воспитанникам детских домов области развивать свои способности в легкой атлетике.
АЛЕКСЕЙ БЕРДНИКОВ, УЧАСТНИК МАРАФОНА "ВЯТСКИЕ ХОЛМЫ":
«Я получаю удовольствие. Бегу не быстро. Но все равно хорошо, что сделали этот марафон. Молодцы. Тем более, это для детей. Это очень хорошо».
АННА АЛЬМИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
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