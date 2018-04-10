В выходные состоялся марафон "Вятские Холмы"

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«Сфера беговая в России выходит на новый уровень. Люди приобщаются к спорту, бегу. Видно эмоции. Это круто».

«Мы подняли планку достаточно высоко. Упасть ниже мы не имеем право. Поэтому, теперь только вперед. Только за большим качеством, за большим количеством участников».

В минувшие выходные любители бега смогли принять участие в марафоне "Вятские Холмы". В Кирове это одно из главных событий спортивного года. В этом году впервые за 15 лет участники пробежали классическую дистанцию в 42 километра.Марафон "Вятские холмы" за три года проведения вырос в проект, который на полном основании может считаться визитной карточкой региона. Его ждут и к нему готовятся целыми семьями. Для каждого участника он не просто спортивное событие. Это праздник, где наряду с физической готовностью важно и хорошее настроение.В этом году Вятские холмы» были проведены в три этапа. 6-го мая состоится полумарафон, 7-го июля - забег «Ночная Вятка», а 9-го сентября на старт вышли марафонцы. К классической дистанции были добавлены еще пять забегов. Наибольшее количество участников собрал старт на 3 километра. Быть одной беговой командой на "Вятских холмах" почетно. Марафон входит в десятку лучших по России. И это накладывает отпечаток на желание кировчан и гостей города пробежать как можно лучше выбранную для себя дистанцию.Более 2000 человек, 24 региона России и даже бегуны из двух стран. В прошлом году было получено много заявок от любителей спорта на проведение именно марафонских дистанций. Среди участников разыгрывалась путевка на Мюнхенский марафон. Но проект, прежде всего, является благотворительным. Все средства от стартовых взносов направлены на то, чтобы помочь воспитанникам детских домов области развивать свои способности в легкой атлетике.Победителем марафона стал Андрей Колеватов из Свердловской области. Его время 2 часа и 31 минута. Кроме него, лучшее время на других дистанциях показали бегуны из Москвы и Сыктывкара. Но кировчане по общему числу завоеванных медалей смогли заметно превзойти бегунов из разных уголков России.