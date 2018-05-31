Четверо кировчан стали мастерами спорта России.

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Сразу четыре кировских конькобежца стали мастерами спорта России.

Высокое звание присвоено воспитанникам спортивной школы «Динамо» Даниилу Сидорову, Павлу Шабалину, Даниилу Смирнову и Фёдору Бобкову.

Соответствующий приказ подписал глава Минспорта России Павел Колобков.

Добавим, что новый спортивный сезон кировские конькобежцы начали с побед. Накануне на Кубке Челябинской области кировчане завоевали сразу две золотые медали.

Мастер спорта международного класса Алексей Суворов стал первым на дистанции 1500 метров, мастер спорта Андрей Горошников показал лучший результат в забеге на 5000 метров.