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Новости / Спорт

Четверо кировчан стали мастерами спорта России.

Вчера, 15:40 | Просмотров: 120 | Версия для печати
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Сразу четыре кировских конькобежца стали мастерами спорта России.
 
Высокое звание присвоено воспитанникам спортивной школы «Динамо» Даниилу Сидорову, Павлу Шабалину, Даниилу Смирнову и Фёдору Бобкову.
 
Соответствующий приказ подписал глава Минспорта России Павел Колобков.
 
Добавим, что новый спортивный сезон кировские конькобежцы начали с побед. Накануне на Кубке Челябинской области кировчане завоевали сразу две золотые медали.
 
Мастер спорта международного класса Алексей Суворов стал первым на дистанции 1500 метров, мастер спорта Андрей Горошников показал лучший результат в забеге на 5000 метров.


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