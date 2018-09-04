Кировская «Родина отправилась на тренировочный сбор в Ульяновск.

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В состав команды вошли пятнадцать игроков.

За неделю до старта первого этапа Кубка России тренерский штаб попытается компенсировать потери, связанные с поздним началом предсезонной подготовки.

Команду ожидают ежедневные ледовые тренировки, теоретические занятия, а также тренировки на укрепление физической формы хоккеистов.

Первый матч на Кубок России кировчане проведут 17 сентября против нижегородского «Старта».

18 сентября «Родина» скрестит клюшки с архангельским «Водником», 20 сентября сыграет с ульяновской «Волгой».