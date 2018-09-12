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Новости / Спорт

Кировский боксёр стал победителем всероссийских соревнований спортобщества «Динамо».

Сегодня, 08:52 | Просмотров: 96 | Версия для печати
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Турнир прошёл в Сыктывкаре, собрав спортсменов в возрасте 19-40 лет.
 
Выступая в весовой категории до 56 килограммов, Максим Кузнецов провёл три успешных боя с боксёрами из Красноярска, Уфы и Сыктывкара и завоевал золотую медаль.
 
Отметим, что Максим Кузнецов занимается в спортивной школе «Юность» у тренера Алексея Лежнина.
 
Ранее он дважды становился победителем всероссийских соревнований среди юниоров. Сейчас боксёр готовится к чемпионату России, который пройдёт в октябре.


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