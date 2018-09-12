ХК «Родина» подал заявку на участие в первом этапе Кубка России.

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В состав команды включены четырнадцать игроков, в том числе два вратаря, пять защитников, четыре полузащитника и три нападающих.

Самые возрастные из хоккеистов - 42-летний Дмитрий Евтюшин и 39-летний Константин Поскрёбышев. Самые молодые - 17-летние Григорий Кулдышев, Дмитрий Кураев и Вячеслав Нелюбин. Средний возраст команды - двадцать три года.

На этой неделе подопечные Игоря Загоскина проводят предсезонный сбор на льду ульяновской «Волга-Спорт-Арены».

Стартовый матч Кубка России кировчане сыграют 17 сентября против нижегородского «Старта».

Состав команды (заявка на Кубок России-2018 - данные на 11 сентября 2018 г.):



1 Катаев Артём, вратарь (20 лет)

73 Халявин Максим, вратарь (23 года)

4 Кулдышев Григорий, защитник (17 лет)

5 Поскрёбышев Константин, защитник (39 лет)

8 Елсуков Кирилл, защитник (28 лет)

18 Кузнецов Павел, защитник (23 года)

52 Кузьмин Илья, защитник (18 лет)

11 Маслов Максим, полузащитник (18 лет)

15 Евтюшин Дмитрий, полузащитник (42 года)

87 Прокашев Алексей, полузащитник (22 года)

96 Тихвинский Антон, полузащитник (22 года)

29 Кураев Дмитрий, нападающий (17 лет)

78 Нелюбин Вячеслав, нападающий (17 лет)

88 Самойлов Артём, нападающий (20 лет)