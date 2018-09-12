ХК «Родина» подал заявку на участие в первом этапе Кубка России.
1 Катаев Артём, вратарь (20 лет)
73 Халявин Максим, вратарь (23 года)
4 Кулдышев Григорий, защитник (17 лет)
5 Поскрёбышев Константин, защитник (39 лет)
8 Елсуков Кирилл, защитник (28 лет)
18 Кузнецов Павел, защитник (23 года)
52 Кузьмин Илья, защитник (18 лет)
11 Маслов Максим, полузащитник (18 лет)
15 Евтюшин Дмитрий, полузащитник (42 года)
87 Прокашев Алексей, полузащитник (22 года)
96 Тихвинский Антон, полузащитник (22 года)
29 Кураев Дмитрий, нападающий (17 лет)
78 Нелюбин Вячеслав, нападающий (17 лет)
88 Самойлов Артём, нападающий (20 лет)
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