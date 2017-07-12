Сотрудники кировского УФСИН России завоевали золото Всемирной олимпиады по гиревому триатлону.

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30-й чемпионат мира по гиревому триатлону состоялся в городе Витебске (Беларусь).

Более 120 участников из 15 стран боролись за звание лучшего. Также во время олимпиады параллельным зачетом проводились чемпионаты Евразии и Союзного государства.

Особое внимание зрителей и участников олимпиады привлекли мастера силового жонглирования из ИК-6 УФСИН России по Кировской области: начальник отряда отдела воспитательной работы с осужденными Денис Бердинских и оперуполномоченный Денис Николаев.

Силовые жонглеры представили вниманию зрителей программы высочайшей категории сложности, как в личном, так и в парном разряде.

По итогам соревнования Денис Бердинских завоевал 4 золотых медали. Это медали чемпионата мира, открытого чемпионата республики Беларусь, чемпионата Союзного государства, чемпионата Евразии в номинации «силовое жонглирование 16 кг гирями».

Денис Николаев завоевал 2 золотые медали: чемпионата мира и открытого чемпионата Республики Беларусь в номинации «силовое жонглирование 16 кг гирями».

Кроме того, сотрудники уголовно-исполнительной системы Кировской области награждены «Золотыми атлантами» - престижнейшей наградой Международной федерации гиревого спорта - за вклад в развитие силового жонглирования в России и за рубежом.