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Сотрудники кировского УФСИН России завоевали золото Всемирной олимпиады по гиревому триатлону.

Сегодня, 11:45 | Просмотров: 85 | Версия для печати
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30-й чемпионат мира по гиревому триатлону состоялся в городе Витебске (Беларусь).
 
Более 120 участников из 15 стран боролись за звание лучшего. Также во время олимпиады параллельным зачетом проводились чемпионаты Евразии и Союзного государства.
 
Особое внимание зрителей и участников олимпиады привлекли мастера силового жонглирования из ИК-6 УФСИН России по Кировской области: начальник отряда отдела воспитательной работы с осужденными Денис Бердинских и оперуполномоченный Денис Николаев.
 
Силовые жонглеры представили вниманию зрителей программы высочайшей категории сложности, как в личном, так и в парном разряде.
 
По итогам соревнования Денис Бердинских завоевал 4 золотых медали. Это медали чемпионата мира, открытого чемпионата республики Беларусь, чемпионата Союзного государства, чемпионата Евразии в номинации «силовое жонглирование 16 кг гирями».
 
Денис Николаев завоевал 2 золотые медали: чемпионата мира и открытого чемпионата Республики Беларусь в номинации «силовое жонглирование 16 кг гирями».
 
Кроме того, сотрудники уголовно-исполнительной системы Кировской области награждены «Золотыми атлантами» - престижнейшей наградой Международной федерации гиревого спорта - за вклад в развитие силового жонглирования в России и за рубежом.


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