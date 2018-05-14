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Паралимпийский вид спорта "Бочча" стал еще доступнее

Сегодня, 18:01 | Просмотров: 103 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Паралимпийский вид спорта - бочча - стал доступен жителям всех районов Кировской области. Председатели районных организаций инвалидов приняли участие в областном семинаре по бочча, где прошли обучение и получили необходимый спортинвентарь.

- Чей мяч дальше цветом тот и кидает?
- Да. Понятно.

Правила игры "бочча" очень просты: нужно добросить мячи цвета своей команды - синий или красный, как можно ближе к белому мячу. Игрок никогда не знает, где остановится мячик - тем интереснее следить за процессом.

Паралимпийский вид спорта "Бочча" стал еще доступнееЕКАТЕРИНА ЛОБАНОВА, УЧАСТНИЦА СЕМИНАРА ПО ИГРЕ БОЧЧА, ПОС.ВЕРХОШИЖЕМЬЕ:
«Нормальная, хорошая, понравилась. Я занимаюсь армрестлингом. Вот думаю, бросить его или не бросить и перейти к бочча».
 
 
Бочча в Кировской области появилась благодаря Дмитрию Жданову. Молодой человек узнал о ней, когда учился в московском ВУЗе на кафедре адаптивной физкультуры. С тех пор, вот уже семь лет Дима обучает этой увлекательной игре молодых инвалидов.

Паралимпийский вид спорта "Бочча" стал еще доступнееДМИТРИЙ ЖДАНОВ, ТРЕНЕР ПО ИГРЕ БОЧЧА, Г.КИРОВО-ЧЕПЕЦК:
«Игра всем нравится, затягивает. Поначалу все думали, что это очень просто, а попробовав раз-другой уже понимают, что это реально вид спорта, а не развлечение».
 
 
Сегодня у регионального общества инвалидов есть возможность приобщить к этому паралимпийскому виду спорта не только Киров и Кирово-Чепецк, но и все районы Кировской области. Благодаря президентскому гранту были закуплены сорок комплектов для игры, а сегодня проведены и обучающие мастер-классы по бочче. Так, В Кильмези уже в сентябре намерены набрать первую бочча-группу из детей и молодежи.

Паралимпийский вид спорта "Бочча" стал еще доступнееГАЛИНА БЛИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИЛЬМЕЗСКОЙ РАЙОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ:
«Она так заинтересовала взрослых, что детям будет невероятно приятно поиграть в эту игру. Будем привлекать ребят, чтобы они развивали руки, ноги, шейные позвонки и вовлекались в эту интересную и заманчивую игру».
 
 
Пожалуй, самая большая ценность этой игры, в том, что ей могут заниматься люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, то есть инвалиды с ДЦП, колясочники - все кто раньше на больших соревнованиях оставались в стороне, теперь могут попробовать себя в новом виде спорта.

Паралимпийский вид спорта "Бочча" стал еще доступнееАЛЕВТИНА ШАЛАГИНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОО "ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ":
«Сидит он такой сонный, вялый, но когда начинает играть - вы его не узнаете! Он расслабляется, выпрямляется, улыбается - это совсем другой человек. Эта игра очень хорошая реабилитация».
 
 
После мастер-класса комплекты для игры разъедутся по районам, где боччу освоят на местах. Первые областные соревнования среди инвалидов по бочче планируют провести уже этой зимой.


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