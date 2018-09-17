Спортивный праздник для семей ТОС Ленинского района на стадионе "Прогресс"

В минувшие выходные на стадионе "Прогресс" для активных семей ТОС Ленинского района прошел спортивный праздник "Тосы в кроссы". Все участники получили заряд бодрости и отличное настроение. Как прошли веселые старты?
Система работы с населением в Кирове ведёт отсчёт с 2007 года. Для активных горожан были организованы семинары по социальному проектированию, социальному партнёрству, участию в проектах благоустройства. В 2008 году в Кирове появились первые органы ТОС. Через два года внедрена еще одна форма работы с населением: Центры местной активности. Сегодня в Кирове действует 21 ЦМА, 617 ТОС, которые объединяют более 90 тысяч человек.
СЕРГЕЙ ТОРХОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, НАЧАЛЬНИК ТУ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«А вы помните с чего начиналось Тосовское движение в городе, с 10-30 тысячных проектов, на которые обустраивали полностью детские площадки, дворы, а сегодня такое движение, которое в пример ставят во всей России, я не побоюсь этого слова».
Спортивный праздник среди семей ТОС вышел из дворового мероприятия, который организовали активные жители Ленинского района. На нем сдавали нормы ГТО в шуточной форме, бегали на лыжах, прыгали в длину и обязательно были командные эстафеты, которые подогревали спортивный азарт. В этом году спортивный праздник прошел на площадке стадиона "Прогресс". В борьбу за призовые места включились 10 семей. Как отмечают организаторы, желающих принять участие в спортивных мероприятиях района растет с каждым годом.
ОЛЬГА ЛАЙМБЕРГ, ВИКТОРИЯ СТЕПАНОВА, ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА "ТОСЫ В КРОССЫ":
«У нас очень активные жители нашего района, поэтому для них любое такое мероприятие это радость, откликаются они с огромным удовольствием. Для них это праздник. Хочется добавить, что цель этого мероприятия это пропаганда здорового образа жизни и чтобы объединить наши семьи в таком едином порыве и спортивные мероприятия провести мероприятия на свежем воздухе. Сегодня с погодой очень повезло».
Организаторы для семей приготовили не только спортивные состязания, но и творческие конкурсы. Каждая семья придумала название и девиз своей команды.
- Мы как дольки апельсина, мы дружны и не делимы. Оп!
На этом творческая составляющая не закончилась, каждая семья, чтобы заработать дополнительные баллы в копилку, должна была показать свою физическую форму в танцевальных батлах.
Как признались участники спортивного праздника, все они ведут здоровый образ жизни и с огромным желанием принимают участие в подобных мероприятиях, показывая пример для соседей из других домов и районов областного центра.
СОФЬЯ КОЛОТОВА:
«Мы спортивная семья, мы очень азартны, мы любим спорт, и участвовать в таких общественных мероприятиях».
НАТАЛЬЯ ЛОПАТИНА:
«Сегодня хорошая погода, осень радует нас. Это замечательная возможность провести время всей семьей. Активно, весело, интересно».
Добавим, что спортивный праздник прошел на ура. И дети, и родители приняли активное участие в шуточных соревнованиях, а основной критерий для судейской коллегии это дружная семья и добрососедство. Отметим также, что каждая семья получила свои награды.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.