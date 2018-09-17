Спортивный праздник для семей ТОС Ленинского района на стадионе "Прогресс"

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«А вы помните с чего начиналось Тосовское движение в городе, с 10-30 тысячных проектов, на которые обустраивали полностью детские площадки, дворы, а сегодня такое движение, которое в пример ставят во всей России, я не побоюсь этого слова».

«У нас очень активные жители нашего района, поэтому для них любое такое мероприятие это радость, откликаются они с огромным удовольствием. Для них это праздник. Хочется добавить, что цель этого мероприятия это пропаганда здорового образа жизни и чтобы объединить наши семьи в таком едином порыве и спортивные мероприятия провести мероприятия на свежем воздухе. Сегодня с погодой очень повезло».

«Сегодня хорошая погода, осень радует нас. Это замечательная возможность провести время всей семьей. Активно, весело, интересно».

В минувшие выходные на стадионе "Прогресс" для активных семей ТОС Ленинского района прошел спортивный праздник "Тосы в кроссы". Все участники получили заряд бодрости и отличное настроение. Как прошли веселые старты?Система работы с населением в Кирове ведёт отсчёт с 2007 года. Для активных горожан были организованы семинары по социальному проектированию, социальному партнёрству, участию в проектах благоустройства. В 2008 году в Кирове появились первые органы ТОС. Через два года внедрена еще одна форма работы с населением: Центры местной активности. Сегодня в Кирове действует 21 ЦМА, 617 ТОС, которые объединяют более 90 тысяч человек.Спортивный праздник среди семей ТОС вышел из дворового мероприятия, который организовали активные жители Ленинского района. На нем сдавали нормы ГТО в шуточной форме, бегали на лыжах, прыгали в длину и обязательно были командные эстафеты, которые подогревали спортивный азарт. В этом году спортивный праздник прошел на площадке стадиона "Прогресс". В борьбу за призовые места включились 10 семей. Как отмечают организаторы, желающих принять участие в спортивных мероприятиях района растет с каждым годом.Организаторы для семей приготовили не только спортивные состязания, но и творческие конкурсы. Каждая семья придумала название и девиз своей команды.На этом творческая составляющая не закончилась, каждая семья, чтобы заработать дополнительные баллы в копилку, должна была показать свою физическую форму в танцевальных батлах.Как признались участники спортивного праздника, все они ведут здоровый образ жизни и с огромным желанием принимают участие в подобных мероприятиях, показывая пример для соседей из других домов и районов областного центра.Добавим, что спортивный праздник прошел на ура. И дети, и родители приняли активное участие в шуточных соревнованиях, а основной критерий для судейской коллегии это дружная семья и добрососедство. Отметим также, что каждая семья получила свои награды.