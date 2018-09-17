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Новости / Спорт

В Кирово-Чепецке прошел турнир по дзюдо памяти Дениса Плетнёва

Вчера, 17:55 | Просмотров: 102 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Дзюдоисты после летней подготовительной паузы вышли на соревновательные татами. В Кирово-Чепецке прошел первый официальный турнир нового сезона - открытое командное первенство города Кирово-Чепецка, посвящённое памяти капитана ФСБ России Дениса Плетнёва.

Задуманный когда-то как чисто городской, этот турнир изначально стал для Кирово-Чепецка знаковым мероприятием. Он посвящен памяти Дениса Плетнева, служившего в районном отделе Федеральной службы безопасности. Он был командирован в Чечню, откуда уже не вернулся. Капитан ФСБ погиб в ходе спецоперации, защищая от пуль женщин и детей, и его подвиг каждый раз вспоминается на церемонии открытия турнира.

В Кирово-Чепецке прошел турнир по дзюдо памяти Дениса ПлетнёваСЕРГЕЙ МОЧАЛОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ УФСБ РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Обращаюсь, прежде всего, к спортсменам. Я хочу пожелать вам воспитываться на таких примерах, на подвиге такого человека таким был Денис Плетнев».
 
 
На героические поступки, но уже на спортивном поприще, приезжают дзюдоисты не старше 15 лет. В этом году они представляли Кировскую область, Татарстан и Пермский край. Особенность турнира в том, что он командный. У формата "стенка на стенку" в дзюдо есть свои плюсы. Здесь порой до самой последней схватки бывает не ясно кто в ней победит.

В Кирово-Чепецке прошел турнир по дзюдо памяти Дениса ПлетнёваАЛЕКСЕЙ МОКРЕЦОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Отличается командный турнир от личного Первенства, как вы уже видите, ярким болением. Каждая команда своего борца ведет к успеху».
 
 
Команда не только ведет, но и снимает схватку дзюдоиста. Заранее тактически здесь выиграть невозможно. В юношеском дзюдо правят эмоции.

В Кирово-Чепецке прошел турнир по дзюдо памяти Дениса ПлетнёваНИКИТА КУЗЬМИН, УЧАСТНИК ТУРНИРА (Г.КАЗАНЬ):
«Ну вдруг его засудят. Также, показать, что сделал ошибку и исправить».
 
 
Командные турниры нередко называют турнирами настроения. Одно поражение может морально сломить сильного дзюдоиста. Но и первые победы не гарантируют ему череду последующих успехов.

В Кирово-Чепецке прошел турнир по дзюдо памяти Дениса ПлетнёваКАМИЛЬ ХАСАНОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА (Г.КАЗАНЬ):
«Об мат сильно ударился. Ноготь сломался, и отлетела кожа».
 
 
Схватки на турнире мало кого разочаровали. В действиях и приемах юношей читалось огромное стремление показать дзюдо высокого уровня. Лучше остальных это получилось у гостей из Татарстана. Они заняли первое командное место. "Серебро" ушло к дзюдоистам из команды "Закамье". Хозяева же татами по результатам турнира смогли войти в призовую тройку.


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