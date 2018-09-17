В Кирово-Чепецке прошел турнир по дзюдо памяти Дениса Плетнёва

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«Обращаюсь, прежде всего, к спортсменам. Я хочу пожелать вам воспитываться на таких примерах, на подвиге такого человека таким был Денис Плетнев».

«Отличается командный турнир от личного Первенства, как вы уже видите, ярким болением. Каждая команда своего борца ведет к успеху».

«Ну вдруг его засудят. Также, показать, что сделал ошибку и исправить».

«Об мат сильно ударился. Ноготь сломался, и отлетела кожа».

Дзюдоисты после летней подготовительной паузы вышли на соревновательные татами. В Кирово-Чепецке прошел первый официальный турнир нового сезона - открытое командное первенство города Кирово-Чепецка, посвящённое памяти капитана ФСБ России Дениса Плетнёва.Задуманный когда-то как чисто городской, этот турнир изначально стал для Кирово-Чепецка знаковым мероприятием. Он посвящен памяти Дениса Плетнева, служившего в районном отделе Федеральной службы безопасности. Он был командирован в Чечню, откуда уже не вернулся. Капитан ФСБ погиб в ходе спецоперации, защищая от пуль женщин и детей, и его подвиг каждый раз вспоминается на церемонии открытия турнира.На героические поступки, но уже на спортивном поприще, приезжают дзюдоисты не старше 15 лет. В этом году они представляли Кировскую область, Татарстан и Пермский край. Особенность турнира в том, что он командный. У формата "стенка на стенку" в дзюдо есть свои плюсы. Здесь порой до самой последней схватки бывает не ясно кто в ней победит.Команда не только ведет, но и снимает схватку дзюдоиста. Заранее тактически здесь выиграть невозможно. В юношеском дзюдо правят эмоции.Командные турниры нередко называют турнирами настроения. Одно поражение может морально сломить сильного дзюдоиста. Но и первые победы не гарантируют ему череду последующих успехов.Схватки на турнире мало кого разочаровали. В действиях и приемах юношей читалось огромное стремление показать дзюдо высокого уровня. Лучше остальных это получилось у гостей из Татарстана. Они заняли первое командное место. "Серебро" ушло к дзюдоистам из команды "Закамье". Хозяева же татами по результатам турнира смогли войти в призовую тройку.