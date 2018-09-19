Состав кировской «Родины» пополнил ещё один воспитанник нижегородского хоккея.

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Вслед за Романом Алёшиным и Павлом Дадановым, кировский клуб внёс в кубковкую заявку 23-летнего защитника Александра Чкалова, который в минувшем сезоне защищал цвета уральского «Акжайыка».

В 24 матчах в высшей лиге он забил 10 мячей и отдал две голевые передачи.

Тем временем «Родина» потерпела первые два поражения на Кубке России. В первом матче турнира кировчане проиграли «Старту» с разгромным счётом 0-7. Встреча с архангельским «Водником» завершилась победой архангелогородцев со счётом 8-3.

Все голы кировчане забили в первом тайме. Точными ударами отметились Вячеслав Нелюбин и Максим Маслов. Мяч в ворота архангельского «Водника» стал первым для 17-летнего нападающего Вячеслава Нелюбина в составе основной команды кировской «Родины».

Еще одним автором забитого мяча в ворота «Водника» стал 17-летний воспитанник кировского хоккея с мячом Дмитрий Кураев. Также отметим голевую передачу Павла Даданова, которая также является для него первым результативным действием на уровне взрослого хоккея.

В следующем матче кировчане встретятся с хозяевами площадки, хоккеистами ульяновской «Волги».

Добавим, что в розыгрыше Кубка России по хоккею с мячом примет участие студенческая сборная России. В составе команды 25 игроков, в том числе воспитанник кировского хоккея Никита Белошицкий.

Первый кубковый матч сборная проведёт 20 сентября с новосибирским «Сибсельмашем».