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Состав кировской «Родины» пополнил ещё один воспитанник нижегородского хоккея.

Сегодня, 09:48 | Просмотров: 89 | Версия для печати
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Вслед за Романом Алёшиным и Павлом Дадановым, кировский клуб внёс в кубковкую заявку 23-летнего защитника Александра Чкалова, который в минувшем сезоне защищал цвета уральского «Акжайыка».
 
В 24 матчах в высшей лиге он забил 10 мячей и отдал две голевые передачи.
 
Тем временем «Родина» потерпела первые два поражения на Кубке России. В первом матче турнира кировчане проиграли «Старту» с разгромным счётом 0-7. Встреча с архангельским «Водником» завершилась победой архангелогородцев со счётом 8-3.
 
Все голы кировчане забили в первом тайме. Точными ударами отметились Вячеслав Нелюбин и Максим Маслов. Мяч в ворота архангельского «Водника» стал первым для 17-летнего нападающего Вячеслава Нелюбина в составе основной команды кировской «Родины».
 
Еще одним автором забитого мяча в ворота «Водника» стал 17-летний воспитанник кировского хоккея с мячом Дмитрий Кураев. Также отметим голевую передачу Павла Даданова, которая также является для него первым результативным действием на уровне взрослого хоккея.
 
В следующем матче кировчане встретятся с хозяевами площадки, хоккеистами ульяновской «Волги».
 
Добавим, что в розыгрыше Кубка России по хоккею с мячом примет участие студенческая сборная России. В составе команды 25 игроков, в том числе воспитанник кировского хоккея Никита Белошицкий.
 
Первый кубковый матч сборная проведёт 20 сентября с новосибирским «Сибсельмашем».


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