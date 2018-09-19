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Кировчане приняли участие в Кроссе нации - 2018

Сегодня, 11:43 | Просмотров: 78 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В выходные кировчане приняли участие в одном из главных спортивных событий страны. В Порошино прошел кросс нации. На дистанцию вышли как спортсмены, так и простые любители бега.

Первый забег кросса-нации получился напряженным, но только на первых метрах дистанции. Далее в лидеры вырвался Никита Носков. Молодой человек занимается легкой атлетикой, а еще он умеет грамотно распределять силы.

Кировчане приняли участие в Кроссе нации - 2018НИКИТА НОСКОВ, УЧАСТНИК "КРОССА НАЦИИ" – 2018:
«Они очень быстро начали и уже через метров 150-т они сломались и не смогли быстрее. Здесь конечно мало атлетов встретил. Больше лыжников и из других видов спорта, борцов, пловцов».

- На старт! Забег отправился в путь!

Первый забег девочек заставил понервничать болельщиков. Группа лидеров держалась плотно и только на финишной прямой определился победитель. Виктория Соседова на кроссе нации уже в шестой раз. В прошлый раз была второй. Весь год она трудилась на победу.

- Бегала длинные дистанции, что бы выиграть.

В этом году кросс нации проходит в новом формате. Ранее спортсмены соревновались в городе, теперь бегут по пересеченной местности.

Кировчане приняли участие в Кроссе нации - 2018АЛЕКСЕЙ ТРУШКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Здесь условия очень хорошие. Кросс предполагает сам по себе бег по пересеченной местности. С какими-то небольшими препятствиями. Количество участников в районе 400 человек».

Спортсмены поделены на возрастные группы. Всего одиннадцать забегов. Бегут целыми семьями.

Кировчане приняли участие в Кроссе нации - 2018АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В этом году участникам кросса нации можно сказать повезло. Трасса в Порошино простая. В отличие от городских условий, здесь практически нет подъемов. А это значит преодоление всей трассы у участников не вызывает проблем».

Добавим, "Кросс нации" является одним из самых масштабных и массовых спортивных мероприятий на территории Кирова и страны в целом, соревнования проходят с 2004 года.


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