Кировчане приняли участие в Кроссе нации - 2018

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В выходные кировчане приняли участие в одном из главных спортивных событий страны. В Порошино прошел кросс нации. На дистанцию вышли как спортсмены, так и простые любители бега.Первый забег кросса-нации получился напряженным, но только на первых метрах дистанции. Далее в лидеры вырвался Никита Носков. Молодой человек занимается легкой атлетикой, а еще он умеет грамотно распределять силы.Первый забег девочек заставил понервничать болельщиков. Группа лидеров держалась плотно и только на финишной прямой определился победитель. Виктория Соседова на кроссе нации уже в шестой раз. В прошлый раз была второй. Весь год она трудилась на победу.В этом году кросс нации проходит в новом формате. Ранее спортсмены соревновались в городе, теперь бегут по пересеченной местности.Спортсмены поделены на возрастные группы. Всего одиннадцать забегов. Бегут целыми семьями.Добавим, "Кросс нации" является одним из самых масштабных и массовых спортивных мероприятий на территории Кирова и страны в целом, соревнования проходят с 2004 года.