Кировчане на чемпионате мира по гиревому триатлону показали программы высочайшей сложности

В Витебске прошел чемпионат мира по гиревому триатлону. Особое внимание зрителей и участников привлекли мастера силового жонглирования. Кировчане Денис Бердинских и Денис Николаев представили программы высочайшей сложности.
Броски перед собой, боковые и через голову. За две с половиной минуты нужно показать программу минимум из 30 элементов. И при чем, сделать это безошибочно. За падение гири судьи карают большими штрафными баллами. За четыре года занятий силовым жонглированием Денис Николаев достиг высокого уровня мастерства. Но этому предшествовали изнурительные тренировки.
ДЕНИС НИКОЛАЕВ, ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ:
«Ничего не получалось. Гиря летала, падала. Подпрыгивала, падала. Разбивали ноги, разбивали колени. Ничего не получалось».
Выступление Дениса Бердинских на сегодня самое сложное в мире. А сам он один из самых титулованных жонглеров планеты. Им завоевано 10 золотых наград на чемпионатах мира. На последнем в Витебске Бердинских вместе с Николаевым взяли 6 наград высшей пробы. Их также удостоили премией "Золотые атланты" за вклад в развитие силового жонглирования. Оба признаются. Удачу и победы приносят стальные гири, которые они никому даже не дают потрогать. А вот другой спортинвентарь приходится менять.
- Хватает буквально на несколько недель. Если работать без защиты, то же самое будет с кожей рук.
ДЕНИС БЕРДИНСКИХ, НАЧАЛЬНИК ОТРЯДА ОТДЕЛА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОСУЖДЕННЫМИ МАЙОР ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ:
«С каждым годом уровень мастерства соперников растет. Тем не менее, мы тоже развиваемся. Не стоим на месте. Если соперники начинают копировать наши элементы, мы придумываем новые и уходим далеко вперед».
Оба Дениса гордость Управления УФСИН. Физической подготовке личного состава уделяется особое внимание. Не случайно, команда КФК-3 одна из лучших среди органов безопасности и правопорядка. На протяжении многих лет достойно сборная УФСИН выглядит и на ведомственной Спартакиаде. ВЛАДИМИР ВОЗЖАЕВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ УФСИН ПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ:
«Тем, кто хочет заниматься руководство Управления дает возможность, вплоть до освобождения от службы в период подготовки к соревнованиям. Это делается для того, чтобы сотрудник подошел к старту с максимальным качеством и выступал с максимальным результатом».
Силовые жонглеры скоро вновь получать время для подготовки. В ноябре Денису Бердинских и Денису Николаеву предстоит выступить на Чемпионате России.
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