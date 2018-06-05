ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

20 сентября 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.4725
EURO: 77.7529
Погода в городе Кирове:
ночью:  +4...+6°C
утром:  +9...+11°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Кировский полицейский стал чемпионом Европы по плаванию.

Сегодня, 15:37 | Просмотров: 123 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сотрудник УМВД России по г. Кирову Владимир Борцов занял первое место на Чемпионате Европы по плаванию в категории Мастерс на дистанции 50 метров.
 
XVI Чемпионат Европы по плаванию в категории «Мастерс» прошел в Словении. В нем приняли участие около 5000 участников из более чем 30 стран.
 
Владимир Борцов представлял клуб спортивного плавания «43 регион», из Кировской области он был единственным пловцом.
 
По результатам соревнований капитан внутренней службы занял первое место на дистанции 50 метров, проплыв это расстояние брассом за 29.99 секунд.
 
На дистанции 100 метров Владимир Борцов стал серебряным призером Чемпионата Европы.
 
по информации УМВД по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировский полицейский стал чемпионом Европы по плаванию.

15:37 20.09.2018


Кировский полицейский стал чемпионом Европы по плаванию.

В Кирове эвакуировали школу №22 из-за звонка о заложенной в здании бомбе.

14:20 20.09.2018


В Кирове эвакуировали школу №22 из-за звонка о заложенной в здании бомбе.

В Опаринском районе на пожаре погибли двое малолетних детей.

13:12 20.09.2018


В Опаринском районе на пожаре погибли двое малолетних детей.

В Кирове включили теплоснабжение в 73 социальных учреждениях.

11:56 20.09.2018


В Кирове включили теплоснабжение в 73 социальных учреждениях.

Елена Ковалева проконтролировала восстановление благоустройства вблизи строительства путепровода в Чистые пруды.

11:49 20.09.2018


Елена Ковалева проконтролировала восстановление благоустройства вблизи строительства путепровода в Чистые пруды.

Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

11:35 20.09.2018


Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

В Лебяжье трое местных жителей отравились грибами.

11:25 20.09.2018


В Лебяжье трое местных жителей отравились грибами.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошел конкурс водительского мастерства

17:53 20.09.2018


В Кирове прошел конкурс водительского мастерства

В библиотеке имени Грина представлено творчество педагогов Студии ремёсел

15:25 20.09.2018


В библиотеке имени Грина представлено творчество педагогов Студии ремёсел

24 сентября в регионе стартует Неделя промышленности

10:34 20.09.2018


24 сентября в регионе стартует Неделя промышленности

В Кирове стартовала кампания по вакцинации домашних животных против бешенства

20:00 19.09.2018


В Кирове стартовала кампания по вакцинации домашних животных против бешенства

В Кирове проходит фестиваль кукольных театров

18:06 19.09.2018


В Кирове проходит фестиваль кукольных театров

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировский борец стал серебряным призером Чемпионата России по самбо.

05.06.2018


Кировский борец стал серебряным призером Чемпионата России по самбо.

Кировские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по киокушинкай.

10.04.2018


Кировские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по киокушинкай.

Кировский гонщик Эдуард Крысов стал серебряным призером Чемпионата Европы по мотогонкам на льду.

25.02.2018


Кировский гонщик Эдуард Крысов стал серебряным призером Чемпионата Европы по мотогонкам на льду.

Кировский гиревик завоевал золото чемпионата Европы.

16.05.2018


Кировский гиревик завоевал золото чемпионата Европы.

Кировские пловцы примут участие в Чемпионате Европы

21.01.2016


Кировские пловцы примут участие в Чемпионате Европы

Кубок области по плаванию

11.10.2016


Кубок области по плаванию

Популярные новости

Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

20.09.2018


Появился новый вид мошенничества с банковскими картами.

В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

10.09.2018


В Кировской области подводят итоги Единого дня голосования.

В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

09.09.2018


В Кировской области завершились довыборы в Заксобрание.

В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

10.09.2018


В Кировской области задержали группу наркодилеров под руководством бывшего сотрудника УФСКН.

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.

08.09.2018


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека, 2 травмированы.

Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

13.09.2018


Главу Афанасьевского района подозревают в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении должностными полномочиями.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх