Кировский полицейский стал чемпионом Европы по плаванию.

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Сотрудник УМВД России по г. Кирову Владимир Борцов занял первое место на Чемпионате Европы по плаванию в категории Мастерс на дистанции 50 метров.

XVI Чемпионат Европы по плаванию в категории «Мастерс» прошел в Словении. В нем приняли участие около 5000 участников из более чем 30 стран.

Владимир Борцов представлял клуб спортивного плавания «43 регион», из Кировской области он был единственным пловцом.

По результатам соревнований капитан внутренней службы занял первое место на дистанции 50 метров, проплыв это расстояние брассом за 29.99 секунд.

На дистанции 100 метров Владимир Борцов стал серебряным призером Чемпионата Европы.

по информации УМВД по Кировской области