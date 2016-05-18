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Кировские акробаты взяли золото международных соревнований "Кубок Золотова"

Сегодня, 12:11 | Просмотров: 95 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Сезон только начался, а кировские акробаты уже отметились громкой победой. На международных соревнованиях "Кубок Золотова" воспитанники восьмой спортивной школы Даниил Гребенкин и Дарья Васенина заняли первое место. В планах смешанного дуэта - покорение новых высот спортивной акробатики.
 
 
Стать единым целым в акробатике бывает делом случая. А иногда и тренерской находкой. Ирина Крохалева приступила к работе с парой Гребенкин-Васенина полтора года назад. Юноша до этого занимался уже шесть лет. А вот Дарья пришла в акробатику из художественной гимнастики. Признается, понравилось сразу. Развиваться спортсменке помог и партнер.

Кировские акробаты взяли золото международных соревнований "Кубок Золотова" ДАРЬЯ ВАСЕНИНА, КАНДИДАТ В МАСТЕРА СПОРТА ПО СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ:
«Да он меня поддерживал. Очень хороший. Указывает на ошибки, которые надо исправить. И старается везде, чтобы мы выигрывали достойные места».

К началу года пара подходила в ранге перспективной. Потенциал раскрылся на Первенстве России, прошедшем в феврале в Кирове. Третье место убедило наставницу ребят, что им суждено быть сильнейшими в стране. Для достижения цели пришлось менять тренировочный процесс.

Кировские акробаты взяли золото международных соревнований "Кубок Золотова" ИРИНА КРОХАЛЕВА, ТРЕНЕР СМЕШАННОЙ ПАРЫ:
«Тут все вместе. Техника, большое внимание стали удалять отработке отдельных компонентов упражнений».
 
 
Кропотливая и порой изматывающая подготовка стала быстро приносить плоды. Поездка в Испанию на первый международный турнир обернулась для Дарьи и Даниила первым местом. Спустя некоторое время золотой успех был повторен в Казахстане. Победа на "Кубке Золотова" для ребят третья подряд. Стабильность результатов - это признак высокого мастерства и появления вдохновения. Чувство, которое сейчас охватило спортсменов.

Кировские акробаты взяли золото международных соревнований "Кубок Золотова" ДАНИИЛ ГРЕБЕНКИН, МАСТЕР СПОРТА ПО СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ:
«Выигрываешь одни соревнования, вторые, такой азарт появляется. Нельзя допускать расслабления. Нельзя планку опускать. Нужно держать стержень в себе. Становиться лучше каждый день».
 
 
Этим сейчас и заняты ребята. После выступления в Великом Новгороде началась основательная подготовка к очередному Первенству России, где Дарья с Даниилом намерены взять звание чемпионов.


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