Кировские акробаты взяли золото международных соревнований "Кубок Золотова"

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«Тут все вместе. Техника, большое внимание стали удалять отработке отдельных компонентов упражнений».

«Выигрываешь одни соревнования, вторые, такой азарт появляется. Нельзя допускать расслабления. Нельзя планку опускать. Нужно держать стержень в себе. Становиться лучше каждый день».

Сезон только начался, а кировские акробаты уже отметились громкой победой. На международных соревнованиях "Кубок Золотова" воспитанники восьмой спортивной школы Даниил Гребенкин и Дарья Васенина заняли первое место. В планах смешанного дуэта - покорение новых высот спортивной акробатики.Стать единым целым в акробатике бывает делом случая. А иногда и тренерской находкой. Ирина Крохалева приступила к работе с парой Гребенкин-Васенина полтора года назад. Юноша до этого занимался уже шесть лет. А вот Дарья пришла в акробатику из художественной гимнастики. Признается, понравилось сразу. Развиваться спортсменке помог и партнер.К началу года пара подходила в ранге перспективной. Потенциал раскрылся на Первенстве России, прошедшем в феврале в Кирове. Третье место убедило наставницу ребят, что им суждено быть сильнейшими в стране. Для достижения цели пришлось менять тренировочный процесс.Кропотливая и порой изматывающая подготовка стала быстро приносить плоды. Поездка в Испанию на первый международный турнир обернулась для Дарьи и Даниила первым местом. Спустя некоторое время золотой успех был повторен в Казахстане. Победа на "Кубке Золотова" для ребят третья подряд. Стабильность результатов - это признак высокого мастерства и появления вдохновения. Чувство, которое сейчас охватило спортсменов.Этим сейчас и заняты ребята. После выступления в Великом Новгороде началась основательная подготовка к очередному Первенству России, где Дарья с Даниилом намерены взять звание чемпионов.