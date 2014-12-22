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«Хотелось сказать спасибо папе, который в 8 лет посадил меня за "Оку", машина помогла выиграть, сам уже сколько езжу. Должно это было случиться. Я рад, что сейчас».

16-летний кировский автогонщик установил рекорд России. Павел Усатов стал самым молодым призёром этапа Кубка страны по ралли. С юным пилотом встретилась наша съемочная группа.Такого высокого достижения кировский пилот добился в Свердловской области. С 13 по 16 сентября там проходил 13-ый этап Кубка России - ралли "Стилобит". Экипаж Павла Усатова и Николая Никулина занял второе место в зачёте моноприводных автомобилей с рабочим объёмом двигателя до 1,6 литра. Кировчане выступали на легенде советского автопрома ВАЗ-2101.Отметим, это первый подиум Павла Усатова в рамках Кубка России. Всего в текущем сезоне он принял участие в трех этапах. На ралли "Вятка" и ралли "Малахит", который проходил в Челябинске. Павел сумел набрать очки, заняв 5 и 7 место.Напомним, до старта сезона 16-летнему Павлу Усатову разрешили участвовать в Кубке России на спецусловиях. Роль пилота он может выполнять только на отдельных участках гонки. При перегонах по дорогам общего пользования, которые не влияют на результат гонки, за руль обязан садиться совершеннолетний штурман. Добавим, что сейчас экипаж занимается подготовкой автомобиля к предстоящим раллийным гонкам.