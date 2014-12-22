16-летний кировский автогонщик установил рекорд России
Такого высокого достижения кировский пилот добился в Свердловской области. С 13 по 16 сентября там проходил 13-ый этап Кубка России - ралли "Стилобит". Экипаж Павла Усатова и Николая Никулина занял второе место в зачёте моноприводных автомобилей с рабочим объёмом двигателя до 1,6 литра. Кировчане выступали на легенде советского автопрома ВАЗ-2101.
ПАВЕЛ УСАТОВ, АВТОГОНЩИК:
«У меня папа раньше участвовал в гонках и он ездил на "четверке". Когда я переходил в ралли, то мы искали заднеприводную машину. Все свежие кузова "семерки", "пятерки" они гнилые, то выбор пал на такую "копейку"».
Отметим, это первый подиум Павла Усатова в рамках Кубка России. Всего в текущем сезоне он принял участие в трех этапах. На ралли "Вятка" и ралли "Малахит", который проходил в Челябинске. Павел сумел набрать очки, заняв 5 и 7 место.
ПАВЕЛ УСАТОВ, АВТОГОНЩИК:
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13.09.2018