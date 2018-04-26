В Кирове состоялся турнир силового двоеборья

В детско-юношеском центре Октябрьского района вошло в традицию устраивать спортивно-силовые состязания. В выходные турнир посвятили наступающему Дню учителя. Некоторые участники силового двоеборья своими результатами, буквально, впечатлили зрителей и соперников.
Во главе парада Вероника Егорова и Влад Черепанов. Оба рекордсмены по жиму штанги. Про Веронику педагоги Слободской школы-интерната говорят. Активная, подвижная, талантливая. Сила духа и характера девочки позволили ей стремительно прогрессировать в результатах. Они не просто пошли в гору. Сегодня Веронике под силу ставить рекорды для ребят ее возраста с физическими особенностями. На турнире Поддубного в Москве Вероника подняла штангу 210 раз. И эта планка для девочки не предел.
ВЕРОНИКА ЕГОРОВА:
«Когда я подтягиваюсь, чувствую, что руки болят. Но я все равно хочу побить этот рекорд».
ТАМАРА ЧАРУШНИКОВА, ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА Г. СЛОБОДСКОЙ:
«Повзрослела, поумнела, рассуждает как взрослая. Ей уже 11 лет. Ну ей хочется, хочется».
Потенциал Влада заметили многие. Он жмет штангу без страха в глазах. Вместе с Вероникой они самые юные мастера спорта по линии Союза национальных неолимпийских видов спорта. Если бы русский жим был признан олимпийским, то национальная сборная наверняка бы наполовину состояла из кировчан. В области наблюдается если не бум, то сверхповышенный интерес молодежи к поднятию штанги. Это увлечение не обошло стороной и воспитанников детских домов и школ-интернатов. На турнир они приехали из Слободского, Советска и Белой Холуницы.
ВЛАДИМИР РЕШЕТНИКОВ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЮЦ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г. КИРОВА:
«Мы хотим показать, что не только можем хорошо поднимать. Мы и учимся хорошо и за собой ведем. Показываем, что давайте заниматься спортом. Это вам в жизни поможет».
Показать желание, терпение и умения. Русский жим еще недавно казался непростым видом спорта. А сейчас эти мальчишки и девчонки готовы по несколько десятков раз поднимать снаряд и все благодаря подготовке, которую они начали после знакомства с силовыми упражнениями. Лучшие по итогам турнира поедут в Екатеринбург на фестиваль силовых видов спорта "Золотой Тигр".
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