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В Кирово-Чепецке прошли Чемпионат и Первенство области на короткой воде

Сегодня, 11:58 | Просмотров: 75 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Кировские пловцы начинают входить в соревновательный ритм. В осеннем календаре значится немало серьезных стартов. И первым стал Чемпионат и Первенство области на короткой воде.

Бассейн "Олимпия" для кого-то любимый, а для кого-то неудобный в силу 25-ти метровых дорожек. Но отношение к нему в сентябре пловцы вынуждены держать при себе. С Кирово-Чепецка начинается отсчет их результатов. Первоначальные секунды и минуты накладываются на прошлогодние.

В Кирово-Чепецке прошли Чемпионат и Первенство области на короткой водеАНАСТАСИЯ КРОПАЧЕВА, УЧАСТНИЦА ЧЕМПИОНАТА:
«Конечно, мы с тренером обговариваем, как проходить дистанцию, тактику, что будет лучше для меня сегодня. Например, я вчера чувствовала себя не очень. Сегодня получше».
 
 
Сказать, что чемпионат и первенство прошли без интриги, было бы ошибочно. Некоторые тренеры сознательно подводили ребят именно к этим стартам. Проплыл хорошо, значит, повысил разряд. А это уже достижение в личной карьере. К успехам на водных дорожках участников подталкивали и накопленные за лето эмоции. Все без исключения соскучились по атмосфере состязаний.

В Кирово-Чепецке прошли Чемпионат и Первенство области на короткой водеМИХАИЛ ТУКМАЧЕВ, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА:
«Когда ты плывешь на короткой воде, ты вместо 200 метров плывешь 100. Выходы под водой разрешены до 15 метров. По короткой все равно легче».
 
 
В программе соревнований стояли все плавательные дисциплины, включая эстафеты. Награды в бассейне традиционно разыгрывали пловцы двух сильнейших школ. Кирова и Кирово-Чепецка. Выступления сильнейших стояли особняком. Техника, скорость и результаты в таких заплывах на порядок отличались от всего остального, что происходило в бассейне "Олимпия". Ведущие пловцы сейчас нацелены на приближающийся окружной Чемпионат и Первенство.

В Кирово-Чепецке прошли Чемпионат и Первенство области на короткой водеТАТЬЯНА ЧМЫРЬ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ЧЕМПИОНАТА:
«Критерии отбора очень жесткие. Надо либо проплыть по кандидату и занять призовое место. Либо по первому разряду и обязательно попасть на пьедестал».
 
 
Тот самый серьезный осенний старт уже не за горами. Через три недели Саранск примет Чемпионат и Первенство Приволжского округа по плаванию. От нашего региона туда поедет команда в составе 30 человек. И учитывая это количество, можно предположить, что медали к кировчанам придут. Надежду в это вселило неплохое состояние победителей и призеров, готовых и дальше становиться лучшими на короткой воде.


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