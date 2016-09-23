В Кирово-Чепецке прошли Чемпионат и Первенство области на короткой воде

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«Конечно, мы с тренером обговариваем, как проходить дистанцию, тактику, что будет лучше для меня сегодня. Например, я вчера чувствовала себя не очень. Сегодня получше».

«Когда ты плывешь на короткой воде, ты вместо 200 метров плывешь 100. Выходы под водой разрешены до 15 метров. По короткой все равно легче».

«Критерии отбора очень жесткие. Надо либо проплыть по кандидату и занять призовое место. Либо по первому разряду и обязательно попасть на пьедестал».

Кировские пловцы начинают входить в соревновательный ритм. В осеннем календаре значится немало серьезных стартов. И первым стал Чемпионат и Первенство области на короткой воде.Бассейн "Олимпия" для кого-то любимый, а для кого-то неудобный в силу 25-ти метровых дорожек. Но отношение к нему в сентябре пловцы вынуждены держать при себе. С Кирово-Чепецка начинается отсчет их результатов. Первоначальные секунды и минуты накладываются на прошлогодние.Сказать, что чемпионат и первенство прошли без интриги, было бы ошибочно. Некоторые тренеры сознательно подводили ребят именно к этим стартам. Проплыл хорошо, значит, повысил разряд. А это уже достижение в личной карьере. К успехам на водных дорожках участников подталкивали и накопленные за лето эмоции. Все без исключения соскучились по атмосфере состязаний.В программе соревнований стояли все плавательные дисциплины, включая эстафеты. Награды в бассейне традиционно разыгрывали пловцы двух сильнейших школ. Кирова и Кирово-Чепецка. Выступления сильнейших стояли особняком. Техника, скорость и результаты в таких заплывах на порядок отличались от всего остального, что происходило в бассейне "Олимпия". Ведущие пловцы сейчас нацелены на приближающийся окружной Чемпионат и Первенство.Тот самый серьезный осенний старт уже не за горами. Через три недели Саранск примет Чемпионат и Первенство Приволжского округа по плаванию. От нашего региона туда поедет команда в составе 30 человек. И учитывая это количество, можно предположить, что медали к кировчанам придут. Надежду в это вселило неплохое состояние победителей и призеров, готовых и дальше становиться лучшими на короткой воде.