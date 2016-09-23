В Кирово-Чепецке прошли Чемпионат и Первенство области на короткой воде

Кировские пловцы начинают входить в соревновательный ритм. В осеннем календаре значится немало серьезных стартов. И первым стал Чемпионат и Первенство области на короткой воде.
Бассейн "Олимпия" для кого-то любимый, а для кого-то неудобный в силу 25-ти метровых дорожек. Но отношение к нему в сентябре пловцы вынуждены держать при себе. С Кирово-Чепецка начинается отсчет их результатов. Первоначальные секунды и минуты накладываются на прошлогодние. АНАСТАСИЯ КРОПАЧЕВА, УЧАСТНИЦА ЧЕМПИОНАТА:
«Конечно, мы с тренером обговариваем, как проходить дистанцию, тактику, что будет лучше для меня сегодня. Например, я вчера чувствовала себя не очень. Сегодня получше».
Сказать, что чемпионат и первенство прошли без интриги, было бы ошибочно. Некоторые тренеры сознательно подводили ребят именно к этим стартам. Проплыл хорошо, значит, повысил разряд. А это уже достижение в личной карьере. К успехам на водных дорожках участников подталкивали и накопленные за лето эмоции. Все без исключения соскучились по атмосфере состязаний.
МИХАИЛ ТУКМАЧЕВ, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА:
«Когда ты плывешь на короткой воде, ты вместо 200 метров плывешь 100. Выходы под водой разрешены до 15 метров. По короткой все равно легче».
В программе соревнований стояли все плавательные дисциплины, включая эстафеты. Награды в бассейне традиционно разыгрывали пловцы двух сильнейших школ. Кирова и Кирово-Чепецка. Выступления сильнейших стояли особняком. Техника, скорость и результаты в таких заплывах на порядок отличались от всего остального, что происходило в бассейне "Олимпия". Ведущие пловцы сейчас нацелены на приближающийся окружной Чемпионат и Первенство. ТАТЬЯНА ЧМЫРЬ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ЧЕМПИОНАТА:
«Критерии отбора очень жесткие. Надо либо проплыть по кандидату и занять призовое место. Либо по первому разряду и обязательно попасть на пьедестал».
Тот самый серьезный осенний старт уже не за горами. Через три недели Саранск примет Чемпионат и Первенство Приволжского округа по плаванию. От нашего региона туда поедет команда в составе 30 человек. И учитывая это количество, можно предположить, что медали к кировчанам придут. Надежду в это вселило неплохое состояние победителей и призеров, готовых и дальше становиться лучшими на короткой воде.
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