Кировчане стали призерами спартакиады "Спортивный олимп Приволжья"
ДМИТРИЙ КАРДАШИН, ТРЕНЕР КОМАНДЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ №1 ГОРОДА КИРОВА:
«Во время подготовки был добавлен комплекс тренировок, которых не было в прошлом году. Плюсом, у нас появилось футбольное поле, на котором можно было проводить полноценные тренировки, что позволило нам хорошие результаты в старшем и младшем возрасте».
Свои силы ребята показывали в нескольких спортивных дисциплинах, среди которых: плавание, настольный теннис, волейбол, шашки, легкоатлетическая эстафета. Немаловажную роль сыграла и установка тренера на победу.
ДМИТРИЙ КАРДАШИН, ТРЕНЕР КОМАНДЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ №1 ГОРОДА КИРОВА:
«Надо сказать, что подходили индивидуально к каждому. Шесть видов спорта, некоторые были такие в которых мы принимаем участие очень редко. В этом индивидуальный подход и сыграл свою роль».
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