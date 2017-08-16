Кировчане стали призерами спартакиады "Спортивный олимп Приволжья"

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Проект "Спортивный Олимп Приволжья" является частью большого окружного проекта "Вернуть детство", который курирует полномочный представитель Президента в ПФО. Кировская область на прежних фестивалях победителем пока не была, но входила в тройку лидеров среди регионов ПФО. Планы на предстоящую поездку были, как минимум удержать достигнутый результат. И задачу с успехом выполнили. В общекомандном зачете команда из Кировской области впервые заняла второе место.



Кировчане стали призерами спартакиады среди воспитанников детских домов "Спортивный Олимп Приволжья". Она прошла в Саранске в рамках фестиваля "Вернуть детство". Как ребята готовились к турниру, и что помогло им добиться хорошего результата?На фестивале ПФО "Вернуть детство" Кировскую область представили воспитанники школ-интернатов из Кирова, Тужи, Сосновки и Верхней Вонданки. Напомним, в этом году окружной фестиваль прошел в столице Мордовии городе Саранске. Ребята приняли участие в творческих и спортивных состязаниях. Отстаивать честь нашего региона на спартакиаду "Спортивный Олимп Приволжья" отправилось 20 детей кировской школы-интернета № 1. Каждый день подготовка начиналась с хорошей зарядки, а после небольшого отдыха проходили полноценные тренировки.Свои силы ребята показывали в нескольких спортивных дисциплинах, среди которых: плавание, настольный теннис, волейбол, шашки, легкоатлетическая эстафета. Немаловажную роль сыграла и установка тренера на победу.