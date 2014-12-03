Кировчане стали победителями первенства мира по рукопашному бою.
В Туле завершилось первенство мира по рукопашному бою.
Соревнования проходили среди юношей и девушек до 18 лет, а также юниоров и юниорок до 21 года.
Всего в турнире приняли участие около 300 спортсменов из 37 стран мира. Трое кировских спортсменов вернулись домой с золотыми медалями турнира.
Кандидаты в мастера спорта по рукопашному бою Ирина Черезова в весовой категория 50 кг и Соня Яговцева в весе 55 кг заняли первое место турнира, выступив среди девушек до 18 лет. Наставником спортсменок является Николай Банников.
Мастер спорта Владислав Фокин (тренер Вячеслав Губин) одержал победу среди юниоров в весовой категории 90 кг.
Сейчас спортсмены вернулись в Киров. Владислав Фокин начал подготовку к Кубку мира, который состоится в октябре этого года.
Девушек ожидают тренировки перед очередными соревнованиями в новой возрастной группе.
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