Кировчане стали победителями первенства мира по рукопашному бою.

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В Туле завершилось первенство мира по рукопашному бою.

Соревнования проходили среди юношей и девушек до 18 лет, а также юниоров и юниорок до 21 года.

Всего в турнире приняли участие около 300 спортсменов из 37 стран мира. Трое кировских спортсменов вернулись домой с золотыми медалями турнира.

Кандидаты в мастера спорта по рукопашному бою Ирина Черезова в весовой категория 50 кг и Соня Яговцева в весе 55 кг заняли первое место турнира, выступив среди девушек до 18 лет. Наставником спортсменок является Николай Банников.

Мастер спорта Владислав Фокин (тренер Вячеслав Губин) одержал победу среди юниоров в весовой категории 90 кг.

Сейчас спортсмены вернулись в Киров. Владислав Фокин начал подготовку к Кубку мира, который состоится в октябре этого года.

Девушек ожидают тренировки перед очередными соревнованиями в новой возрастной группе.