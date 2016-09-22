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В Кирове проходит турнир по фехтованию памяти Николая Порфирьева

Сегодня, 15:51 | Просмотров: 82 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Четверг станет заключительным днем всероссийского турнира по фехтованию памяти Николая Порфирьева. На него стремятся попасть все молодые спортсмены, мечтающие сделать большую карьеру, поскольку победителей и призеров берут на заметку тренеры национальной сборной.

Порфирьевский турнир - фехтовальный бренд Кирова. Радушие принимающей стороны вот уже более 25 лет приводит к рекордному числу участников. В "Олимпийском" на дорожки вышли свыше 500 спортсменов не старше 16 лет. Половина из них девушки. В отличие от юношей специалисты их фехтование называют более эмоциональным. Но умение контролировать свое внутреннее состояние крайне важно.

В Кирове проходит турнир по фехтованию памяти Николая ПорфирьеваЭЛЛА МИННУЛЛИНА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ (РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН):
«В сабле все быстро. В рапире в определенные места нужно колоть. А в шпаге все интересно. Ты можешь на последнем уколе в кулак попасть, а можешь в атаку выйти».
 
 
Продумывать каждое движение приходиться в течении почти недели. Турнир стартовал в субботу. Кроме личных наград на нем разыгрываются и командные. Боязнь подвести партнерш рождает волнение. Но если проходит укол, то участницы не сдерживают радость. В готовности должно быть и все снаряжение.

- Шнуры запасные это обязательно. Перчатки, шпаги.

Казань, Самара, Новосибирск и даже Севастополь. На турнире ежегодно отбирают кандидатов в юношескую сборную страны для участия в мировом Первенстве. Серьезную нацеленность на него привычно показывает команда Москвы и Московской области. Но в последние годы приличную готовность показывают фехтовальщики, представляющие Приволжский округ.

В Кирове проходит турнир по фехтованию памяти Николая ПорфирьеваВАЛЕРИЙ ЗАХАРЕВИЧ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА, ТРЕНЕР ПО ФЕХТОВАНИЮ ЦСК ВВС (Г.САМАРА):
«Я всегда говорю своим спортсменам. Заниматься приходите каждый день. Если 1-2 раза в неделю, то какого результата я могут требовать от вас».
 
 
В атмосферу накала и страстей погружены и хозяева дорожек. В родных стенах кировчане судя по прошлым результатам способны на решительный бой.

В Кирове проходит турнир по фехтованию памяти Николая ПорфирьеваВЛАДИМИР ПОГУДИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕХТОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Подвижка пошла. Была смена поколений. Молодые тренера набирают обороты, и появляются результаты».
 
 
Пока лучшее место у кировчан восьмое. Его занял Святослав Рожнев, выступая по юношам не старше 14 лет. По протоколам лучше остальных в "Олимпийском" фехтуют представители двух столиц. Финишная прямая турнира будет включать в себя поединки юношей старшего возраста.


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