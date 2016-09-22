В Кирове проходит турнир по фехтованию памяти Николая Порфирьева

Четверг станет заключительным днем всероссийского турнира по фехтованию памяти Николая Порфирьева. На него стремятся попасть все молодые спортсмены, мечтающие сделать большую карьеру, поскольку победителей и призеров берут на заметку тренеры национальной сборной.
Порфирьевский турнир - фехтовальный бренд Кирова. Радушие принимающей стороны вот уже более 25 лет приводит к рекордному числу участников. В "Олимпийском" на дорожки вышли свыше 500 спортсменов не старше 16 лет. Половина из них девушки. В отличие от юношей специалисты их фехтование называют более эмоциональным. Но умение контролировать свое внутреннее состояние крайне важно.
«В сабле все быстро. В рапире в определенные места нужно колоть. А в шпаге все интересно. Ты можешь на последнем уколе в кулак попасть, а можешь в атаку выйти».
Продумывать каждое движение приходиться в течении почти недели. Турнир стартовал в субботу. Кроме личных наград на нем разыгрываются и командные. Боязнь подвести партнерш рождает волнение. Но если проходит укол, то участницы не сдерживают радость. В готовности должно быть и все снаряжение.
- Шнуры запасные это обязательно. Перчатки, шпаги.
Казань, Самара, Новосибирск и даже Севастополь. На турнире ежегодно отбирают кандидатов в юношескую сборную страны для участия в мировом Первенстве. Серьезную нацеленность на него привычно показывает команда Москвы и Московской области. Но в последние годы приличную готовность показывают фехтовальщики, представляющие Приволжский округ. ВАЛЕРИЙ ЗАХАРЕВИЧ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА, ТРЕНЕР ПО ФЕХТОВАНИЮ ЦСК ВВС (Г.САМАРА):
«Я всегда говорю своим спортсменам. Заниматься приходите каждый день. Если 1-2 раза в неделю, то какого результата я могут требовать от вас».
В атмосферу накала и страстей погружены и хозяева дорожек. В родных стенах кировчане судя по прошлым результатам способны на решительный бой.
ВЛАДИМИР ПОГУДИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕХТОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Подвижка пошла. Была смена поколений. Молодые тренера набирают обороты, и появляются результаты».
Пока лучшее место у кировчан восьмое. Его занял Святослав Рожнев, выступая по юношам не старше 14 лет. По протоколам лучше остальных в "Олимпийском" фехтуют представители двух столиц. Финишная прямая турнира будет включать в себя поединки юношей старшего возраста.
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