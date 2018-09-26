Сразу трое кировчан стали победителями Первенства мира по рукопашному бою
Для этих девушек сборы стали повседневной частью жизни. Последний был хоть и непродолжительным, но крайне ответственным. Шла подготовка к мировому Первенству. Ирине Черезовой на нем предстояло выступить впервые. В ее карьере есть успехи на международном уровне. Но титул победительницы Первенства мира мог стать главным на сегодня титулом спортсменки.
ИРИНА ЧЕРЕЗОВА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ:
СОНЯ ЯГОВЦЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ:
«Работала над борьбой, над ударами ногами, ну и подтягивала руки, удары руками».
Ирина и Соня выступили в юношеской возрастной категории. А Владислав Фокин представлял область по юниорам. По примеру девушек он также победил во всех боях и заслуженно стал золотым медалистом. Суммарный результат показал. Областной рукопашный бой пережил смену поколений. И теперь в нем появились лидеры с большим потенциалом.
ОЛЕГ ХЛУСЬЯНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ РУКОПАШНОГО БОЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, что это целенаправленный процесс работы тренерского состава, которые поставили себе цель и добились ее. Девчонки выступают не только по рукопашному бою, но и по другим видам единоборств. И все в комплексе дает вот такие результаты».
НИКОЛАЙ БАННИКОВ, ТРЕНЕР ДЮЦ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
«На душе одновременно и радость и забота. Они переходят в новую возрастную категорию, поэтому все придется начинать заново. Там свои чемпионы мира, России и т.д.».
По возвращении у чемпионов все как обычно. Фокин готовится к октябрьскому Кубку мира. А Соня с Ириной включились в тренировочный процесс перед областными и окружными соревнованиями.
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