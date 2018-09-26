Сразу трое кировчан стали победителями Первенства мира по рукопашному бою

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«На первый бой я выходила было как-то страшно. А на финале была более уверена в себе. Гарантировала себе медаль и это помогало мне».

37 стран, около трехсот спортсменов и 47 комплектов наград Первенства мира по рукопашному бою. Оно прошло в Туле, откуда трое кировчан вернулись чемпионами.Для этих девушек сборы стали повседневной частью жизни. Последний был хоть и непродолжительным, но крайне ответственным. Шла подготовка к мировому Первенству. Ирине Черезовой на нем предстояло выступить впервые. В ее карьере есть успехи на международном уровне. Но титул победительницы Первенства мира мог стать главным на сегодня титулом спортсменки.В решающем поединке Черезова убедила судей, что именно она достойна звания чемпионки. Рукопашный бой для нее родная стихия. Стремительно прогрессирует в нем и Соня Яговцева. Этот год наиболее удачный. Весной в Туле выиграно золото Первенства России. В сентябре там же она становится сильнейшей в мире. Рукопашница от старта к старту уделяет внимание работе над слабыми местами.Ирина и Соня выступили в юношеской возрастной категории. А Владислав Фокин представлял область по юниорам. По примеру девушек он также победил во всех боях и заслуженно стал золотым медалистом. Суммарный результат показал. Областной рукопашный бой пережил смену поколений. И теперь в нем появились лидеры с большим потенциалом.По возвращении у чемпионов все как обычно. Фокин готовится к октябрьскому Кубку мира. А Соня с Ириной включились в тренировочный процесс перед областными и окружными соревнованиями.