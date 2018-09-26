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Новости / Спорт

Сразу трое кировчан стали победителями Первенства мира по рукопашному бою

Сегодня, 17:53 | Просмотров: 85 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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37 стран, около трехсот спортсменов и 47 комплектов наград Первенства мира по рукопашному бою. Оно прошло в Туле, откуда трое кировчан вернулись чемпионами.

Для этих девушек сборы стали повседневной частью жизни. Последний был хоть и непродолжительным, но крайне ответственным. Шла подготовка к мировому Первенству. Ирине Черезовой на нем предстояло выступить впервые. В ее карьере есть успехи на международном уровне. Но титул победительницы Первенства мира мог стать главным на сегодня титулом спортсменки.

Сразу трое кировчан стали победителями Первенства мира по рукопашному бою ИРИНА ЧЕРЕЗОВА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ:
«На первый бой я выходила было как-то страшно. А на финале была более уверена в себе. Гарантировала себе медаль и это помогало мне».
 
 
В решающем поединке Черезова убедила судей, что именно она достойна звания чемпионки. Рукопашный бой для нее родная стихия. Стремительно прогрессирует в нем и Соня Яговцева. Этот год наиболее удачный. Весной в Туле выиграно золото Первенства России. В сентябре там же она становится сильнейшей в мире. Рукопашница от старта к старту уделяет внимание работе над слабыми местами.

Сразу трое кировчан стали победителями Первенства мира по рукопашному бою СОНЯ ЯГОВЦЕВА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ:
«Работала над борьбой, над ударами ногами, ну и подтягивала руки, удары руками».

Ирина и Соня выступили в юношеской возрастной категории. А Владислав Фокин представлял область по юниорам. По примеру девушек он также победил во всех боях и заслуженно стал золотым медалистом. Суммарный результат показал. Областной рукопашный бой пережил смену поколений. И теперь в нем появились лидеры с большим потенциалом.

Сразу трое кировчан стали победителями Первенства мира по рукопашному бою ОЛЕГ ХЛУСЬЯНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ РУКОПАШНОГО БОЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я думаю, что это целенаправленный процесс работы тренерского состава, которые поставили себе цель и добились ее. Девчонки выступают не только по рукопашному бою, но и по другим видам единоборств. И все в комплексе дает вот такие результаты».

Сразу трое кировчан стали победителями Первенства мира по рукопашному бою НИКОЛАЙ БАННИКОВ, ТРЕНЕР ДЮЦ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:
«На душе одновременно и радость и забота. Они переходят в новую возрастную категорию, поэтому все придется начинать заново. Там свои чемпионы мира, России и т.д.».

По возвращении у чемпионов все как обычно. Фокин готовится к октябрьскому Кубку мира. А Соня с Ириной включились в тренировочный процесс перед областными и окружными соревнованиями.


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