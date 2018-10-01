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Новости / Спорт

Кировские байкеры официально закрыли мотосезон

Сегодня, 17:34 | Просмотров: 72 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Кировские байкеры официально закрыли мотосезон. Участниками праздника стали сотни мотоциклистов из Кировской области и соседних регионов.

Скорость, опасность, адреналин - не пустые слова для байкеров. Легендарные Харлеи, чоперы, спортивные мотоциклы. Закрытие сезона - традиционный праздник, который позволяет еще раз всем встретиться, поделится впечатлениями, что называется, показать себя и посмотреть на других.

Кировские байкеры официально закрыли мотосезон АЛЕКСАНДР ПЕРЕТЯГИН, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ БАЙК-КЛУБА "ОРДЕН ПРЕОБРАЖЕНИЯ":
«Сколько любителей езды - это же здорово. Естественно нас это все сближает, объединяет. Мы традиционно собирается в конце сезона, рассказываем, кто куда съездил, какой мотоцикл купил, на каких мероприятиях побывал. В общем, здорово поделиться, с друзьями пообщаться».
 
 
Байкеры - не просто отдельная субкультура или клуб по интересам. Это огромная семья, объединяющая одной идеей людей из разных городов. Александр в хорошем смысле слова "заболел" этим 11 лет назад. Для мужчины это не просто встреча единомышленников - настоящий праздник.

Кировские байкеры официально закрыли мотосезон АЛЕКСАНДР, БАЙКЕР:
«Сезон был потрясающий, великолепный. Мы прокатились и Сочи посмотрели, Адлер, Крым. Я катался за Урал, в Тюмень. Ну, и в Киров к ребятам, Йошкар-Ола».
 
 
Всё это можно назвать территорией мужчин - бесстрашных, уверенных и дерзких, где слов и не нужно. Рев мотора для байкеров важнее любых красивых фраз.


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