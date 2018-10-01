В Кирове реализуется проект "Велошкола"

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«Сначала они тренируются ноги на подножке и бегут. А потом ставят сюда и тренируются ноги на сиденье ставить».

Район трамплина на два дня превратился в велосипедный центр города. Все желающие могли поучаствовать в соревнованиях, открывавших велосипедный парк. Что он из себя представляет, и для чего создан?Обязательно шлем и исправные тормоза. Это было одно из требований к участникам. Но оно не касалось самых юных экстремалов. Небольшой группой они собрались на площадке, чтобы стать первопроходцами осеннего велофеста.Беговел - идеальный инструмент для обучения ребёнка катанию на велосипеде. Он отлично развивает координацию, имеет небольшой вес и максимально компактен. Простая конструкция сводит к нолю сложность его освоения - сел и поехал!Дистанция в два круга открывала ребятам мир велоспорта. В него они входили по-разному. Кто-то сразу включал максимальные скорости. А кто-то не торопясь ехал к финишу. Но родители были твердо уверены. Результат рано или поздно придет. Их дети занимаются в специальной беговелошколе.В июне областная Федерация велосипедного спорта выиграла президентский грант на развитие проекта «Велошкола» со строительством комплексного байк-парка на территории Филейки. Суть проекта - создать удобное место для велосипедистов для катания на специально оборудованных площадках и трассах.Трасса позволяет юным и взрослым велосипедистам оттачивать навыки езды, учиться некоторым трюкам, которые можно делать и на горных велосипедах.Соревнования в велопарке будут проводиться регулярно. В планах создать еще несколько трасс для новичков, желающих научиться ездить как настоящие профессионалы.