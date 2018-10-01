В Кирове реализуется проект "Велошкола"
Обязательно шлем и исправные тормоза. Это было одно из требований к участникам. Но оно не касалось самых юных экстремалов. Небольшой группой они собрались на площадке, чтобы стать первопроходцами осеннего велофеста.
ИЛЬЯ БАКИН, ПАПА ВЕЛОСИПЕДИСТА:
«Занимается недавно, буквально два месяца. Мы всегда чувствовали, что он активный очень и куда-то надо было его отдавать. И выбор пал на беговел».
Беговел - идеальный инструмент для обучения ребёнка катанию на велосипеде. Он отлично развивает координацию, имеет небольшой вес и максимально компактен. Простая конструкция сводит к нолю сложность его освоения - сел и поехал!
- Кто самый быстрый... Я.
Дистанция в два круга открывала ребятам мир велоспорта. В него они входили по-разному. Кто-то сразу включал максимальные скорости. А кто-то не торопясь ехал к финишу. Но родители были твердо уверены. Результат рано или поздно придет. Их дети занимаются в специальной беговелошколе.
КОНСТАНТИН АСАДОВ, ПАПА ВЕЛОСИПЕДИСТА:
ГРИГОРИЙ ДОЛГИХ, РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЕЛОСИПЕДНОГО СПОРТА:
«Площадка универсальная. На ней созданы трассы разного уровня. Они в открытом доступе. На них может приехать человек независимо от уровня своей подготовки. И покататься там, где ему будет удобно».
В ходе велофеста прошли 4 гонки. Спортсмены попробовали себя в даунхилле, шоссе-критериум, кросс-кантри и велотриале. Для последнего был построен скилл-парк.
Трасса позволяет юным и взрослым велосипедистам оттачивать навыки езды, учиться некоторым трюкам, которые можно делать и на горных велосипедах.
ЯРОСЛАВ НАЙМУШИН, УЧАСТНИК ВЕЛОФЕСТА:
«Его и так не было в моей жизни. Я даже не любил велосипедистов. А тут сел один раз и не смог больше слезть».
Количество велосипедистов в Кировской области растет с каждым годом. А федерация велосипедного спорта области доказывает - этот спорт ближе, чем можно было представить.
Соревнования в велопарке будут проводиться регулярно. В планах создать еще несколько трасс для новичков, желающих научиться ездить как настоящие профессионалы.
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