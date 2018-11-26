ХК "Олимпия" сыграет на выезде с нефтекамским "Торосом".

Поделиться новостью:

«Олимпии» предстоят встречи с соседом по турнирной таблице.

1 и 2 декабря кирово-чепецкая юниорка играет на выезде с нефтекамским «Торосом».

После 20 матчей в активе этой команды 26 очков и пятое место в дивизионе «Поволжье».

«Олимпия» заработала 24 очка и располагается строчкой ниже.

Ранее в матчах на льду «Олимп-Арены» соперники поделили очки, сыграв 2-1 и 1-2.

Отметим, что в этом сезоне подопечные Юрия Култынова на выезде играют успешнее, чем дома. Так, если в гостях «Олимпия» одержала шесть побед, то в родных стенах всего две.