ХК "Олимпия" сыграет на выезде с нефтекамским "Торосом".
«Олимпии» предстоят встречи с соседом по турнирной таблице.
1 и 2 декабря кирово-чепецкая юниорка играет на выезде с нефтекамским «Торосом».
После 20 матчей в активе этой команды 26 очков и пятое место в дивизионе «Поволжье».
«Олимпия» заработала 24 очка и располагается строчкой ниже.
Ранее в матчах на льду «Олимп-Арены» соперники поделили очки, сыграв 2-1 и 1-2.
Отметим, что в этом сезоне подопечные Юрия Култынова на выезде играют успешнее, чем дома. Так, если в гостях «Олимпия» одержала шесть побед, то в родных стенах всего две.
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