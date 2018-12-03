Юные кирово-чепецкие гимнастки добились успеха на межрегиональных стартах.

Поделиться новостью:

В Республике Коми прошёл открытый турнир «Жемчужина Севера».

Кроме хозяев площадки в нём приняли участие гости из Кирова, Перми, Кирово-Чепецка, Усинска и Воркуты.

Выступая по программе третьего разряда, кирово-чепецкие гимнастки заняли первое место в групповых упражнениях.

Ещё четыре медали были завоёваны в индивидуальных упражнениях: одна золотая, две серебряные и одна бронзовая.

фото сайта СШОР "Олимпия" (Кирово-Чепецк)