Юные кирово-чепецкие гимнастки добились успеха на межрегиональных стартах.
В Республике Коми прошёл открытый турнир «Жемчужина Севера».
Кроме хозяев площадки в нём приняли участие гости из Кирова, Перми, Кирово-Чепецка, Усинска и Воркуты.
Выступая по программе третьего разряда, кирово-чепецкие гимнастки заняли первое место в групповых упражнениях.
Ещё четыре медали были завоёваны в индивидуальных упражнениях: одна золотая, две серебряные и одна бронзовая.
фото сайта СШОР "Олимпия" (Кирово-Чепецк)
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