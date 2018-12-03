ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

03 декабря 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.2921
EURO: 75.3874
Погода в городе Кирове:
днём:  -6...-4°C
вечером:  -5...-3°C
Добавить в избранное
Новости / Спорт

Юные кирово-чепецкие гимнастки добились успеха на межрегиональных стартах.

Сегодня, 08:47 | Просмотров: 81 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Республике Коми прошёл открытый турнир «Жемчужина Севера».
 
Кроме хозяев площадки в нём приняли участие гости из Кирова, Перми, Кирово-Чепецка, Усинска и Воркуты.
 
Выступая по программе третьего разряда, кирово-чепецкие гимнастки заняли первое место в групповых упражнениях.
 
Ещё четыре медали были завоёваны в индивидуальных упражнениях: одна золотая, две серебряные и одна бронзовая.
 
фото сайта СШОР "Олимпия" (Кирово-Чепецк)


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

С победами вернулись из Ярославля воспитанники кирово-чепецкой школы дзюдо.

8:50 03.12.2018


С победами вернулись из Ярославля воспитанники кирово-чепецкой школы дзюдо.

«Олимпию» продолжают преследовать неудачи.

8:48 03.12.2018


«Олимпию» продолжают преследовать неудачи.

Юные кирово-чепецкие гимнастки добились успеха на межрегиональных стартах.

8:47 03.12.2018


Юные кирово-чепецкие гимнастки добились успеха на межрегиональных стартах.

В Кировской области ожидается полярное сияние.

13:32 01.12.2018


В Кировской области ожидается полярное сияние.

В Слободском на Свято-Духовской собор установили главный крест на купол.

12:30 01.12.2018


В Слободском на Свято-Духовской собор установили главный крест на купол.

Депутата кировской гордумы Дмитрия Никулина объявили в розыск.

16:02 30.11.2018


Депутата кировской гордумы Дмитрия Никулина объявили в розыск.

В Кирове больше не будут строить подземные переходы.

15:49 30.11.2018


В Кирове больше не будут строить подземные переходы.

Все новости

Вести. Кировская область

В музее Грина открылась выставка о жизни и творчестве поэтов Николая Заболоцкого и Леонида Дьяконова

12:07 03.12.2018


В музее Грина открылась выставка о жизни и творчестве поэтов Николая Заболоцкого и Леонида Дьяконова

В регионах прошли недели приемов граждан

12:03 03.12.2018


В регионах прошли недели приемов граждан

Поисковые отряды Кировской области подвели итоги работы за год

10:52 03.12.2018


Поисковые отряды Кировской области подвели итоги работы за год

В Фаленском районе открылся новый животноводческий комплекс

10:50 03.12.2018


В Фаленском районе открылся новый животноводческий комплекс

Регион готовится к поэтапному переходу на новую систему обращения с отходами

10:47 03.12.2018


Регион готовится к поэтапному переходу на новую систему обращения с отходами

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Воспитанники кирово-чепецкой школы дзюдо отличились на межрегиональных соревнованиях.

30.10.2018


Воспитанники кирово-чепецкой школы дзюдо отличились на межрегиональных соревнованиях.

Воспитанницы спортивной школы «Олимпия» отличились на «Заполярных Играх».

09.11.2018


Воспитанницы спортивной школы «Олимпия» отличились на «Заполярных Играх».

Кировские каратисты успешно выступили в Перми.

26.11.2018


Кировские каратисты успешно выступили в Перми.

С победами вернулись из Ярославля воспитанники кирово-чепецкой школы дзюдо.

03.12.2018


С победами вернулись из Ярославля воспитанники кирово-чепецкой школы дзюдо.

Кирово-чепецкие боксеры успешно выступили на всероссийском турнире.

16.11.2018


Кирово-чепецкие боксеры успешно выступили на всероссийском турнире.

Кировские гиревики блестяще выступили на всероссийских стартах.

13.02.2018


Кировские гиревики блестяще выступили на всероссийских стартах.

Популярные новости

Арбитра, судившего скандальный матч "Олимпии" с "Ижсталью", отстранили до конца сезона.

20.11.2018


Арбитра, судившего скандальный матч "Олимпии" с "Ижсталью", отстранили до конца сезона.

Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

28.11.2018


Жителей Кирова напугал хлопок сверхзвукового самолета.

В поселке Лесном ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

27.11.2018


В поселке Лесном ввели режим ЧС из-за проблем с отоплением

В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

28.11.2018


В страшном ДТП у деревни Исуповская погиб настоятель церкви п. Верхошижемье.

На улице Московской автомобиль сбил женщину с ребенком.

24.11.2018


На улице Московской автомобиль сбил женщину с ребенком.

В Кирове на водителя, сбившего на пешеходном переходе женщину с ребенком, завели уголовное дело.

25.11.2018


В Кирове на водителя, сбившего на пешеходном переходе женщину с ребенком, завели уголовное дело.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх