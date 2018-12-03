«Олимпию» продолжают преследовать неудачи.
В очередном туре первенства ЮХЛ подопечные Юрия Култынова играли на выезде с нефтекамским «Торосом».
Обе встречи завершились в пользу хозяев – 3-2 и 3-1.
Потеряв шесть очков, кирово-чепецкая юниорка опустилась на седьмое место в турнирной таблице, пропустив вперёд казанскую «Волну».
В следующем туре первенства ЮХЛ «Олимпия» играет дома против новочебоксарского «Сокола».
Матчи пройдут 8 и 9 декабря.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.