С победами вернулись из Ярославля воспитанники кирово-чепецкой школы дзюдо.

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Здесь прошёл межрегиональный турнир «Золотое Кольцо».

В соревнованиях приняли участие юные дзюдоисты из Ярославской, Псковской, Ивановской, Архангельской, Владимирской и Кировской областей.

Поединки проходили в двух возрастных группах.

Так, среди юношей 11-12 лет кирово-чепецкие дзюдоисты стали первыми сразу в трёх весовых категориях. Золотые медали у Максима Чеснокова, Матвея Лобанова и Егора Леушина.

Кроме того, среди юношей 9-10 лет трое чепчан остановились в шаге от пьедестала, заняв пятые места в своих категориях.

На фото: Максим Чесноков, Матвей Лобанов и Егор Леушин со своим тренером, вице-президентом областной федерации дзюдо Г.Н. Ежонковым.