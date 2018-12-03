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В манеже "Вересники" прошли первые официальные старты у легкоатлетов

Вчера, 15:39 | Просмотров: 152 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В манеже "Вересники" прошли первые официальные старты у легкоатлетов. Награды разыгрывались на областном дне стайера, посвященном памяти тренера Виктора Казанцева.

В зимнем соревновательном сезоне есть этап, подойти к которому легкоатлеты должны в максимально хорошей форме. Приходится он на январь, когда друг за другом стоят ответственные старты. Но прежде есть время, чтобы подготовится к ним. Областной День стайера один тренировочных стартов. В этом году состязания впервые посвятили памяти Виктора Алексеевича Казанцева.

В манеже "Вересники" прошли первые официальные старты у легкоатлетов АЛЕКСЕЙ ТРУШКОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Воспитал олимпийскую чемпионку Людмилу Брагину. До сих пор его рекорд на дистанции 5000 метров не побежден. Он был знаменит и как спортсмен, и как тренер».
 
 
Для большинства спортсменов манеж стал жизненным открытием. Азалия Тагирова всего год занимается легкой атлетикой. Она из Вятских Полян. Себя пробовала на дистанции 300 метров. Ее бег сразу привлек внимание тренеров. 12-летняя спортсменка показала сверхбыстрый результат. 44 секунды. Для сравнения, рекорд на стометровке Усейн Болта 9.58.

В манеже "Вересники" прошли первые официальные старты у легкоатлетов АЗАЛИЯ ТАГИРОВА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Покрытие мягкое. Шиповки не прилипают. Удобно очень».
 
 
У покрытия преимущество в том что, уменьшает энергию и время, требуемое для отталкивания стопы от поверхности. Нюансов для легкоатлетов множество. Приходится привыкать и к виражам на поворотах. Они под углом.

В манеже "Вересники" прошли первые официальные старты у легкоатлетов МАРТА СТЕКОЛЬНИКОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Когда были в манеже, там повороты были не очень. Мы мечтали о таких поворотах. И когда ты видишь это перед тобой, то тебе очень не комфортно, если честно».
 
 
Первые соревнования в "Вересниках" собрали около 300 легкоатлетов. Они бежали не классические стайерские дистанции. 300, 600, 1000 и 2000 метров. Формируя списки участников на отдельные виды программы, судьи, наверняка, с трудом представляли возможности каждого ребенка. Но каждый из них постарался показать лучшее личное время. О рекордах в манеже поклонники королевы спорта смогут узнавать всю зиму.

В манеже "Вересники" прошли первые официальные старты у легкоатлетов АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На февраль 19-года нам одобрено проведение Чемпионата России по многоборью. Накануне сборная России приедет сюда на сбор».
 
 
За дебютными состязаниями стоят турнир по прыжкам в высоту и областное Первенство для среднего и старшего возраста.


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