Возложение цветов к мемориальной доске кировского биатлониста Владимира Меланьина

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1 декабря состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске знаменитого кировского биатлониста Владимира Меланьина. День памяти был приурочен к 85-летию со дня рождения спортсмена.Быть первым - быть среди первых. Заслуженный мастер спорта СССР по биатлону, мастер спорта СССР по лыжным гонкам. Свой путь в спорте Меланьин начал именно с них. Многократный чемпион мира, двукратный чемпион Советского Союза, пятнадцать лет выступал за сборную команду страны.Уникальный спортсмен - о нем только так. Начав заниматься биатлоном достаточно поздно, он за очень короткое время - всего за четыре года - стал олимпийским чемпионом в этом виде спорта. По окончании выступлений в большом спорте Владимир Меланьин вел большую общественную работу по развитию лыжного спорта и биатлона в Кировской области.Стреляющий лыжник Владимир Меланьин - сейчас его часто ставят в пример, когда ребенок берется за винтовку и лыжи и только начинает свой путь в большой биатлон. Добавим, что в предстоящем году в спортивной жизни региона также будут отмечаться несколько памятных дат и юбилеев.