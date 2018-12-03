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Возложение цветов к мемориальной доске кировского биатлониста Владимира Меланьина

Вчера, 20:45 | Просмотров: 111 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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1 декабря состоялась церемония возложения цветов к мемориальной доске знаменитого кировского биатлониста Владимира Меланьина. День памяти был приурочен к 85-летию со дня рождения спортсмена.

Быть первым - быть среди первых. Заслуженный мастер спорта СССР по биатлону, мастер спорта СССР по лыжным гонкам. Свой путь в спорте Меланьин начал именно с них. Многократный чемпион мира, двукратный чемпион Советского Союза, пятнадцать лет выступал за сборную команду страны.

Возложение цветов к мемориальной доске кировского биатлониста Владимира МеланьинаНИКОЛАЙ КОЩЕЕВ, ПЛЕМЯННИК В. М. МЕЛАНЬИНА:
«Первые такие осознанные встречи с ним были, когда мне было лет 6-7, как раз когда он завоевал золото. Он был первым Олимпийским чемпионом по биатлону. Причем поехало он как запасной, но что-то случилось, и вот он побежал и завоевал золото».

Уникальный спортсмен - о нем только так. Начав заниматься биатлоном достаточно поздно, он за очень короткое время - всего за четыре года - стал олимпийским чемпионом в этом виде спорта. По окончании выступлений в большом спорте Владимир Меланьин вел большую общественную работу по развитию лыжного спорта и биатлона в Кировской области.

Возложение цветов к мемориальной доске кировского биатлониста Владимира МеланьинаАННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень важно увековечивание памяти таких людей. Важно, что сегодня есть мемориальная доска, важно, что в хронологии советского спорта его результаты. Экс-чемпионов не бывает. Это действительно культовое имя. Для нас, Кирова и области, представителей спортивной отрасли, конечно, очень важно помнить, чтить и показывать подрастающему поколению спортсменов такие достойные примеры».

Стреляющий лыжник Владимир Меланьин - сейчас его часто ставят в пример, когда ребенок берется за винтовку и лыжи и только начинает свой путь в большой биатлон. Добавим, что в предстоящем году в спортивной жизни региона также будут отмечаться несколько памятных дат и юбилеев.


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