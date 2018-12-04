В составе кирово-чепецкой «Олимпии» появились новые игроки.
Накануне кирово-чепецкий клуб дозаявил четырех человек.
Команду пополнили вратарь Василий Свалов, защитник Егор Лекомцев и нападающие Тимофей Пономарёв и Дмитрий Ершов.
Тимофей уже успел отличиться, забросив шайбу в матче с нефтекамским «Торосом». Отметим, что все новобранцы – юноши 2003 года рождения.
По словам директора клуба Максима Медовикова, заявляя 15-летних игроков, команда преследует две цели.
Во-первых, работает на перспективу, обкатывая молодых хоккеистов.
Во-вторых, решает кадровую проблему, которая образовалась из-за болезни ряда основных игроков.
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