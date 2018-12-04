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Новости / Спорт

В спорткомплексе «Перекоп» готовятся к первым соревнованиям нового сезона.

Сегодня, 10:19 | Просмотров: 105 | Версия для печати
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Несмотря на то, что снега пока выпало мало, специалистам удалось сформировать трассу и нарезать лыжню.
 
Толщина снежного покрова на ней составляет на сегодня около 10 сантиметров.
 
Первые старты сезона спорткомплекс примет уже на этой неделе.
 
С 7 по 9 декабря здесь пройдут межрегиональные соревнования по биатлону памяти двукратного олимпийского чемпиона Ивана Бякова.
 
На участие в них заявились около 80 биатлонистов в возрасте 14-18 лет.
 
Конкуренцию кировчанам составят гости из Москвы, Санкт-Петербурга и Республики Коми.


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