В Кирове прошел первый Чемпионат области по акробатическому рок-н-роллу

Поделиться новостью:

«Я им подсказываю по вариации, чтобы они не забыли. Правильно станцевали по рукам и ногам все».

«Это спорт, это ближе ко мне. Очень много физической нагрузки. Плюс сама в форму прихожу. Очень хочется постигнуть то, что никогда не делал».

«Мы усердно готовимся на тренировках. Стараемся, отрабатываем, пытаемся на соревнованиях станцевать очень хорошо, чисто, без ошибок».

В Кирове прошел первый Чемпионат и Первенство области по акробатическому рок-н-роллу.Сопоставить акробатический спорт и танцы. Эта идея пришла почти сто лет назад чернокожим американцам, которые придумали движения, связанные с прыжками и полетами над танцполом. Современный номер это целая композиция, созданная из трюков разной сложности.Рок-н-ролл в переводе обозначает «качаться и крутиться». Полторы минуты хватает, чтобы в полной мере отразить суть танцевального понятия.Программа обучения детей продолжительная, но она не сразу начинается с профессиональных движений и трюков. Начальная подготовка идет с пятилетнего возраста. Это четко усвоила трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова. Её дочь увлеклась танцевальным рок-н-роллом. Мама втянулась настолько, что сама начала тренировать детей и взрослых.Танец — это не только развлечение, но и профессия, которая может в жизни пригодится. Занятия рок-н-роллом считается основой для других танцевальных направлений.От А до М. Последний самый сложный класс. Его отличает зрелищностью и множество тяжелых для исполнения акробатических элементов. Их количество и виды определяются правилами. Бывает и групповой рок-н-ролл, больше похожий на чирлидинг. Но в любом варианте танец под музыку выплескивает энергию и учит чувствовать ритм.Танцевальное шоу отныне станет ежегодным. У организаторов есть уверенность, что в будущем в российском акробатическом рок-н-ролле появятся чемпионы из Кирова. Ведь награды на подобных стартах разыгрываются от детей до взрослых.