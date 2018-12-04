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В Кирове прошел первый Чемпионат области по акробатическому рок-н-роллу

Сегодня, 15:31 | Просмотров: 122 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В Кирове прошел первый Чемпионат и Первенство области по акробатическому рок-н-роллу.

Сопоставить акробатический спорт и танцы. Эта идея пришла почти сто лет назад чернокожим американцам, которые придумали движения, связанные с прыжками и полетами над танцполом. Современный номер это целая композиция, созданная из трюков разной сложности.

В Кирове прошел первый Чемпионат области по акробатическому рок-н-роллуДАНИЛ ОКУНЕВ, ТАНЦОР:
«Я им подсказываю по вариации, чтобы они не забыли. Правильно станцевали по рукам и ногам все».
 
 
Рок-н-ролл в переводе обозначает «качаться и крутиться». Полторы минуты хватает, чтобы в полной мере отразить суть танцевального понятия.

В Кирове прошел первый Чемпионат области по акробатическому рок-н-роллуАЛЕКСАНД БИСЕРОВ, ПРЕЗИДЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА:
«Мы видим массовый спорт. Это самые новички. Они учатся держать осаночку, поднимать ножки и конечно слушать музыку. Они учатся основным движениям в рок-н-ролле».
 
Программа обучения детей продолжительная, но она не сразу начинается с профессиональных движений и трюков. Начальная подготовка идет с пятилетнего возраста. Это четко усвоила трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова. Её дочь увлеклась танцевальным рок-н-роллом. Мама втянулась настолько, что сама начала тренировать детей и взрослых.

В Кирове прошел первый Чемпионат области по акробатическому рок-н-роллуЮЛИЯ ЧЕПАЛОВА, ТРЁХКРАТНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ:
«Это спорт, это ближе ко мне. Очень много физической нагрузки. Плюс сама в форму прихожу. Очень хочется постигнуть то, что никогда не делал».
 
 
Танец — это не только развлечение, но и профессия, которая может в жизни пригодится. Занятия рок-н-роллом считается основой для других танцевальных направлений.

В Кирове прошел первый Чемпионат области по акробатическому рок-н-роллуСОНЯ ВАГНЕР, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Мы усердно готовимся на тренировках. Стараемся, отрабатываем, пытаемся на соревнованиях станцевать очень хорошо, чисто, без ошибок».
 
 
От А до М. Последний самый сложный класс. Его отличает зрелищностью и множество тяжелых для исполнения акробатических элементов. Их количество и виды определяются правилами. Бывает и групповой рок-н-ролл, больше похожий на чирлидинг. Но в любом варианте танец под музыку выплескивает энергию и учит чувствовать ритм.

- Это весело танцевать. Нужно получать позитив, удовольствие. Без него ничего не получится.

Танцевальное шоу отныне станет ежегодным. У организаторов есть уверенность, что в будущем в российском акробатическом рок-н-ролле появятся чемпионы из Кирова. Ведь награды на подобных стартах разыгрываются от детей до взрослых.


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