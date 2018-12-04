В Кирове прошел первый Чемпионат области по акробатическому рок-н-роллу
Сопоставить акробатический спорт и танцы. Эта идея пришла почти сто лет назад чернокожим американцам, которые придумали движения, связанные с прыжками и полетами над танцполом. Современный номер это целая композиция, созданная из трюков разной сложности.
ДАНИЛ ОКУНЕВ, ТАНЦОР:
АЛЕКСАНД БИСЕРОВ, ПРЕЗИДЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА:
«Мы видим массовый спорт. Это самые новички. Они учатся держать осаночку, поднимать ножки и конечно слушать музыку. Они учатся основным движениям в рок-н-ролле».
Программа обучения детей продолжительная, но она не сразу начинается с профессиональных движений и трюков. Начальная подготовка идет с пятилетнего возраста. Это четко усвоила трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова. Её дочь увлеклась танцевальным рок-н-роллом. Мама втянулась настолько, что сама начала тренировать детей и взрослых.
ЮЛИЯ ЧЕПАЛОВА, ТРЁХКРАТНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ:
СОНЯ ВАГНЕР, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
- Это весело танцевать. Нужно получать позитив, удовольствие. Без него ничего не получится.
Танцевальное шоу отныне станет ежегодным. У организаторов есть уверенность, что в будущем в российском акробатическом рок-н-ролле появятся чемпионы из Кирова. Ведь награды на подобных стартах разыгрываются от детей до взрослых.
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