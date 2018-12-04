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В Кирове прошли первые в этом году соревнования по зимней рыбалке

Сегодня, 17:48 | Просмотров: 130 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Рыбаки открыли зимний спортивный сезон. На Петровской старице прошли соревнования по ловле на мормышку.

- Вот тут удочки по размерам. Размер лески такой и такой. Тут и мормышки.

У Андрея Кушова почти 20-ти летний стаж ловли на мормышку. Год на год не приходится. Бывали соревнования удачные и провальные. Но на каждые мужчину притягивает азарт и желание победить. Особенно в погодных условиях, далеких от идеальных.

В Кирове прошли первые в этом году соревнования по зимней рыбалкеАНДРЕЙ КУШОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Сегодня погода переменная, рыба очень капризная. Много холостых поклевок. Рыба показывает, что она здесь, но не берет. Пассивная рыба».
 
 
Зато сами соревнования вызывают к себе повышенный интерес со стороны рыбаков. Большинство отлично знают все прелести и тонкости рыболовного спорта. Ловле на мормышке в сумме отводится пять часов. Состязания идут в два захода. Основная задача спортсмена - поймать больше рыбы, чем остальные.

В Кирове прошли первые в этом году соревнования по зимней рыбалкеГРИГОРИЙ ФУРЛЕТ, ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЯ:
«Снасти, игра мормышкой, понимание рельефа. У тебя все в голове должно быть. Звучит банально, но это шахматы на льду».
 
На Петровской старице шла настоящая борьба. По результатам формировалась сборная команда региона. На дебютных стартах кировчане мало чем могли похвастаться. Но в последние годы костяк сборной стал приводить ее к высоким местам. Есть и чемпионы в личном зачете. Они привыкли отдавать на льду много сил и энергии. За что, часто бывают вознаграждены солидным уловом.

В Кирове прошли первые в этом году соревнования по зимней рыбалкеАЛЕКСАНДР ФАЛОЛЕЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Ерш, сорога, подлещик, окунь. Кто на что ставку делает. Некоторые ловят окуня. Я предпочитаю сорогу. С ней связана более выигрышная тактика. Она вес больший дает».
 
 
Понимание нюансов ловли на мормышку у рыбаков становиться все лучше и лучше. Александр Фалолеев за два тура наловил почти полтора килограмма. На языке рыболова, он воткнулся в рыбу и стал победителем соревнований. Уровень своего мастерства, как и другим ведущим спортсменам, теперь ему предстоит показать в конце марта в Архангельске на чемпионате России. Но до него членов областной сборной ждут неоднократные выходы на лед в целях тренировки.


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