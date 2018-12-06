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Юная кировская спортсменка вошла в состав сборной России по боксу

Сегодня, 17:42 | Просмотров: 29 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Ее мечта побеждать. Анна Колупаева сегодня она одна из ведущих боксеров региона среди девушек, сумевшая близко подобраться к включению в состав сборной страны. Сигнал для тренеров национальной команды Анна подала на турнире "Олимпийские надежды".

Впервые в деле Анну Колупаеву наша съемочная группа увидела год назад на турнире в Мурыгино. Тренер Анатолий Бакулев привез ее с конкретной целью. Увидеть подопечную в поединках после летнего этапа подготовки. По его просьбе пришлось даже находить соперниц в ее весовой категории. Шансов им девушка не дала. Выиграла все поединки.

Юная кировская спортсменка вошла в состав сборной России по боксу АНАТОЛИЙ БАКУЛЕВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ ПО БОКСУ:
«Начала она тренироваться под руководством моего старого знакомого Николая Павловича Стрекалова, который, в общем, и дал ей путевку в бокс. Ее с самого начала отличала очень большое желание выигрывать, желание стать первой. Амбициозная девушка в этом плане».
 
 
Результаты к Анне почти сразу пришли на уровне области. Сейчас в послужном списке есть медаль Первенства ПФО и вхождение в пятерку лучших по России. На турнир "Олимпийские надежды" она получила персональное приглашение. В двух боях одержала единогласные победы. Еще в одном судьи, но уже раздельным решением, признали ее превосходство над победительницей первенств России и Европы. Финал свел Анну с еще более титулованной соперницей, имевшей почти трехкратный перевес по проведенным боям.

Юная кировская спортсменка вошла в состав сборной России по боксу АННА КОЛУПАЕВА, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА ПО БОКСУ "ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ":
«Я могла бы получить больше опыта, боксируя каждый месяц, а не раз в три-четыре месяца на областных соревнованиях».
 
 
Серебро Колупаевой на "Олимпийских надеждах" это все же шаг вперед, считает наставник. Данные вместе с характером девушки позволяют ему строить реальные планы на будущий год. Приволжский округ только золото, Первенство России минимум выход в финал. Довольствоваться малым боксеры не привыкли.

АНАТОЛИЙ БАКУЛЕВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР РОССИИ ПО БОКСУ:
«Бокс такая штука. На все воля божья. Как в песне все зависит от бога и немного от нас. Что касается нас, то мы стараемся делать».

- Готова буду работать. Пахать, пахать и еще раз пахать.


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